Arnaques aux annonces sur Pôle Emploi

On ne le répétera jamais assez, ne JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS donner aucune information financière (ou autre information vous concernant) sur internet. Même si on vous dit que votre compte a été bloqué, et que vous devez donner vos numéros pour le débloquer. Même si le site ou la personne prétend être la police ou je ne sais quoi (je n’ai jamais entendu dire que cela s’était produit, mais j’imagine qu’ils ne reculeraient devant rien) et que vous seriez soi-disant dans l’obligation légale de le faire. JAMAIS.





J’irais même jusqu’à dire : ne jamais donner son numéro de carte bancaire sur internet. Si on veut acheter en ligne avec une carte bancaire, on n’a qu’à acheter une carte Visa ou Mastercard prépayée. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle n’est pas liée à votre compte bancaire, vous la créditez chez des commerçants partenaires (donc vous pouvez le faire en espèces) comme on recharge un téléphone portable avec formule sans abonnement, et vous ne pouvez dépenser que le montant que vous avez crédité. Au pire, si on vous vole le numéro sur internet, vous ne perdez que le montant déposé dessus. Mais si vous ne la créditez que du montant de votre achat, si on vous pique le numéro, l’achat frauduleux sera refusé, puisqu’il n’y aura plus aucun montant dessus (impossible d’être à découvert).





Si vous voulez acheter sur Ama*** biiip ! par exemple, vous pouvez aussi acheter au supermarché des cartes cadeaux utilisables sur le site. Sauf qu’on risque de perdre quelques centimes si on ne trouve pas quelque chose à acheter de la valeur totale de la carte.





Sinon, vous avez Pay*** biiip ! ou l’équivallent français biiip ! *** lib. Mais là ça reste tout de même lié à votre compte bancaire.









Pour revenir à ces tentatives de « fishing », c’est vrai qu’elles sont souvent bourrées de fautes d’orthographe, de grammaire, de syntaxe ou autres, mais pas toujours.









On voit aussi des emails du genre « je suis une héritière et je ne peux toucher mon héritage... bla bla bla... »





Bref, dès qu’on veut vous faire faire quelque chose lié à votre argent, quelque soit ce qu’on vous demande, c’est NIET (même pas besoin de répondre à ces gens de toute façon).









Ils ne continuent à le faire que parce que dès fois ça marche. Je pense qu’il doit y avoir des gens qui paniquent parce qu’ils ont peur d’avoir des ennuis, par exemple.









Pour ce qui est des blocages d’ordinateurs avec demande de rançon, le meilleur moyen c’est de travailler sur un ordi VIDE de tous documents. Les documents étant tous sur un disque dur externe ET sauvegardés sur clés USB en plus. Et RIEN sur l’ordi. Le pire du pire, vous perdez votre ordi, c’est pas agréable, mais ça vaut mieux que de perdre vos documents importants.