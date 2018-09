Au secours, les nazis sont de retour !

Si on en croit les médias allemands favorables aux migrants, les personnalités politiques favorables à l'immigration, Merkel à leur tête, une menace terrible plane sur l'Allemagne, les nazis seraient de retour et s'essayeraient à la guerre civile. La presse et la télévision se déchaînent, en Allemagne et bien sûr chez nous.

Quelques titres de presse évocateurs.

-À Chemnitz, “les nazis s’essayent à la guerre civile”

Die Tageszeitung – Berlin

-Saluts nazis et slogans anti immigrés

Europe 1

Allemagne A Chemnitz les néonazis font la ''chasse'' ausx étrangers

Europe 1

-Manifestations néo nazis en Allemagne. Entre chasses collectives contre les étrangers, saluts nazis et violences,

-Une bande de néo-nazis se déchaîne dans la ville de Chemnitz

www.alterinfo.net › MONDE › EUROPE

Manifestations néo-nazies en Allemagne : mais que se passe-t-il à ...

https://www.lci.fr › INTERNATIONAL

Aucune explication détaillée sur les raisons de ces manifestations bien sûr, on ne parle que des conséquences , pas des causes.

Quel événement est le déclencheur ?

Une énième agression a mis le feu aux poudres.

Le 25 août dernier, un jeune Allemand, Daniel H., âgé de 35 ans a été tué à Chemnitz au cours d'une altercation avec deux jeunes immigrés. L'un est un Syrien de 23 ans, l'autre un Irakien 22 ans.

Yousif A. qui est à ce stade le plus connu, arrivé en Allemagne par la route des Balkans en 2015, il aurait présenté un dossier de demande d'asile grossièrement falsifié. Selon plusieurs sources policières, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des agressions physiques.

Cette agression qui suit nombre d'autres telles que viols et agressions diverses a provoqué la colère des habitants et donné lieu à des manifestations répétées, et des contre-manifestations s'en sont alors suivies, dans un climat de tension élevée. Le 27 août au soir, on dénombrait quelque 8000 manifestants scandant des slogans hostiles aux immigrés.

https://francais.rt.com/international/53647-que-se-passe-t-il-chemnitz

Pourquoi Des milliers d'allemands manifestent tous les jours,

Historique : dix mille Allemands manifestent à Chemnitz contre les crimes de migrants Pourquoi ?

''Parce que chaque jour qui passe, la liste des délits commis par les « invités » de la chancelière Angela Merkel s’allonge, alors que le nombre de victimes s’accroît ''.

http://www.bvoltaire.fr/historique-dix-mille-allemands-manifestent-a-chemnitz-contre-les-crimes-de-migrants/?mc_cid=3735aa7176&mc_eid=83fd13002e

Il faut rappeler que le ras le bol des allemands envers Merkel et sa politique d'immigration massive a provoqué l'entrée fracassante de ''l'extrême droite allemande'' l'AFD au parlement avec 94 députés, troisième force du pays.

Mais cette ''extrême droite'' fait tâche d'huile,

Un mouvement de gauche anti migrant est lancé

Sarah WAGENKNECHT, gauche radicale Die Linke, proche de la France Insoumise ne voulant pas abandonner le terrain à l'extrême droite, certains électeurs de die Linke s'étant déjà réfugiés dans le vote AFD, crée un mouvement AUFSTEHEN (sois debout).

Ce mouvement est contre la politique migratoire actuelle, et défend une immigration maîtrisée.

Alors bien sur au cours de ces manifestations il y a quelques abrutis qui ont fait le salut hitlérien, ce qui est insupportable et interdit, ou ont eu des comportements violents, nous avons aussi chez nous quelques cintrés qui font des quenelles, nous avons des skinheads, et les blacks blocs, qui se mêlent aux manifestations et sont d'une extrême violence.

Mais cela ne doit pas servir à masquer le fond du problème.

Le ras le bol général des peuples Européens vis à vis d'une politique migratoire qu'ils rejettent car ils pensent qu'elle met en péril leur sécurité, leur culture, leur identité.

Mais ce ras le bol se heurte à la cécité, à la volonté de certains dirigeants et aux directives des technocrates de l’U.E qui eux sont favorables à cette politique mondialiste et multiculturaliste.

Nous avons chez nous celui qui se revendique comme le chef de cette coalition anti populiste.

En contradiction complète avec la volonté des peuples, et devant cette vague populiste qui peut devenir un tsunami, ces immigrationnistes font feu de tout bois.

Il faut dévaloriser à tout prix ces mouvements populaires, alors l'air de la calomnie est entonné ad libitum.

Les populistes Européens sont taxés de sans cœur dans un premier temps, puis de xénophobes, puis enfin argument majeur qui interdit toute possibilité de dialogue, de racistes.

En Allemagne on va plus loin, Merkel ne digérant pas ses échecs, et la montée de la droite, ressort l'épouvantail HITLER du placard et on taxe donc ces populistes de NAZIS, l'insulte suprême, la disqualification assurée.

Les dizaines de milliers de gens qui défilent tous les jours pour s'élever contre cette politique et les désordres et violences qu'elle induit seraient des NAZIS ?

C'est Bizarre de voir nos médias attentifs au ''pas d'amalgamme'', au ''politiquement correct'', qui parlent ''d'incivilités '' pour des agressions graves, se vautrer dans la démesure.

Alors il faut s'attendre en France comme dans tous les pays de l'U.E, dans les mois qui viennent, et qui précédent les élections Européennes aux coups les plus bas , aux manipulations les plus tordues.

L'omerta, le lavage de cerveau, la désinformation, les propagandes les plus viles vont se succéder dans une certaine presse et dans une majorité de médias dits d'information.

Saurons-nous en France résister à cette vague de calomnies envers les mouvements populistes, saurons nous ne pas nous laisser piéger encore une fois par le vote par défaut ?

Réponse dans quelques mois.

Ceux qui comme beaucoup d'entre nous ne sont pas d'accord avec les orientations actuelles, et ils sont si on en croit les sondages, largement majoritaires, seront je pense présents dans les mois qui précèdent les élections européennes pour enfoncer régulièrement leur clou. Il s'agit de défendre la volonté du peuple, tant il est vrai que dans une démocratie digne de ce nom, toutes les opinions méritent d'être examinées de façon objective et respectées, ce qui ne semble pas être exactement le cas, même si ces opinions ne s'inscrivent pas dans les règles de la bien-pensance que le pouvoir et l'U.E voudraient imposer aux peuples.