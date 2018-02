Aux ordres de l’Union Européenne, Macron privatise les barrages hydroélectriques appartenant aux français

@Olivier







Le bateau coule du fait non pas des dirigeants incapables et traitres (ils sont poussés au pouvoir pour cela par les ploutocrates) mais A CAUSE des CITOYENS et des ELECTEURS qui les élisent et les réélisent de manière continue depuis quarante ans !





Ces sont ces citoyens et ces électeurs (une majorité d’entre eux en tous cas), totalement décérébrés, avachis, abrutis, dans l’ineptie la plus intégrale, la lâcheté quotidienne, la mentalité de collabo et d’esclave qu’ils n’ont jamais cessé d’être, qui sont les responsables de la situation catastrophique du pays, et de leur situation personnelle qui se dégrade chaque jour un peu plus.





Bien fait pour leur gueule, c’est tout à fait jouissif.