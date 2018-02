Bruno Le Maire laquais du capital : les ouvriers de Peugeot Mulhouse appellent un chat un chat !

Vous êtes l’avocat de Carlos Tavarès (le président de PSA), vous êtes le copain des patrons« , avait lancé Salah Keltoumi, délégué CGT chez PSA Mulhouse...





Quand on voit le langage limité du CéGéTiste juste bon a salir et créer de la haine de son patron et qui n’apporte rien, ne sert a rien et totalement décalé.

On comprend a quel point ce syndicat est à la ramasse....





Effectivement quand on regarde l’employeur »CGT".

Ce n’est que licenciement abusif, harcèlement, horaires abusifs, droit de cuissage etc...