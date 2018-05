Cahuzac, la preuve de la justice de classe !

La manœuvre de ses “frères” de classe est d’une grossièreté presque aussi grande que les mensonges de cet individu qui par ailleurs pourra se présenter et être élu député bientôt puisque son inéligibilité est de 5 malheureuses années. Comble d’hypocrisie le tribunal évoque une peine de prison qui serait « pleinement justifiée » mais en faisant tout pour lui éviter la case prison. Bref un jugement de classe. N’oublions pas que ce grand baron du PS (Parti “Socialiste” ) a volé et menti au bon peuple et imposait une politique d’austérité aux travailleurs pendant qu’il entassait ses millions à l’abri du fisc qu’il…dirigeait ! Et en petit supplément, car tricher et voler n’est pas suffisant pour les privilégiés, il a menti à la “représentation nationale”.

Mais le plus drôle était d’entendre les politicards du PS, de LREM, de LR et du FN se féliciter de la clémence des juges. Même Madame Le Pen d’habitude prompte à dénoncer le laxisme de la justice contre les voleurs de bicyclettes et les fumeurs de joints trouve que Cahuzac a suffisamment souffert. Sans doute tous ces gens sont-ils simplement….prévoyants.

Il est vrai qu’elle avait un autre sujet de satisfaction, la fermeté d’Israël vis à vis des Palestiniens : “Israël a envoyé un message clair sur l’inviolabilité de sa frontière : on peut le juger excessivement, inutilement brutal, mais c’est un message clair“.