Calculez votre retraite : Salariés du privé, la #réformedesretraites Macron CFDT c’est une baisse de 30% et -500€ de pension par mois !

Aux ordres de la Commission Européenne, le régime Macron veut imposer une contre réforme des retraites en remplaçant les caisses de retraites de la Sécurité Sociale sous le contrôle paritaire des salariés par un régime de retraite par points, sous le contrôle du patronat et du gouvernement. Un système par point permettant à l’avenir de baisser à la guise du gouvernement les retraites comme l’a expliqué François Fillon à des patrons, lui même coupable d’une précédente réforme des retraites et qui connait bien le sujet. Seul soutien de cette réforme, la CFDT de Laurent Berger, toujours là pour signer les pires régressions sociales et planter un couteau dans le dos des travailleurs.

Alors bien sûr la propagande du régime Macron va bon train. La retraite par points et son régime universel ce serait bien pour les salariés du privé, cotisants au régime général, et l’inquiétude ne devrait concerner que les travailleurs des régimes spéciaux ou des régimes particuliers des trois fonctions publiques. C’est faux. La réforme a un but précis : la baisse générale des pensions de retraite et on va le prouver et le chiffrer. Et vous expliquer comment calculer votre retraites avant et après la réforme Macron CFDT UE.