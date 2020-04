Depuis mi-mars, et afin de combattre l’épidémie de Coronavirus, l’exécutif français a imposé à chacun de rester chez soi. Ce qui d’un côté est une des solutions pour enrayer la propagation de la maladie, expose les victimes de violences intrafamiliales à plus de risque. Et en effet, le nombre d'actes de violence envers les femmes et les enfants au sein du foyer est en augmentation. Le gouvernement, conscient du danger et de l’urgence, communique régulièrement sur les moyens mis en place pour porter aux secours aux femmes et aux enfants, particulièrement durant cette période. Confinement et violences intrafamiliales : des dispositifs existent. Que vous soyez victimes, auteurs, témoins, vous pouvez agir.

Lutte contre les violences intrafamiliales : qui contacter ?

Avant cet épisode d'épidémie et de confinement, il existait, et existe toujours, un certain nombre de dispositifs afin de secourir et accompagner les victimes de violences intrafamiliales.

Qui alerter face à un danger immédiat ?

Si vous êtes victime, ou témoin d'une situation de violence, les numéros à appeler restent les mêmes : le 17 pour les services de police/gendarmerie, le 15, le 18, le 112 (n° d'urgence européen), le 114 (n° d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes). Les services de secours peuvent être contactés 24h sur 24, 7 jours sur 7. Même en pleine crise sanitaire, n'hésitez pas à donner l’alerte.

Comment faire un signalement qui ne nécessite pas d'intervention urgente ?

Si vous êtes témoin d'une situation de danger pour un mineur, vous pouvez contacter le 119, " Allô Enfance en Danger ". Le 119 est un numéro gratuit, ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Il est possible de signaler de façon anonyme. Les éléments recueillis sont transmis aux services sociaux départementaux ou directement à la justice.

Face à une situation de violences faites aux femmes, il existe le 3919, numéro national, gratuit, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité femmes hommes, souhaite étendre l'ouverture de la plateforme pour la rendre plus accessible. Vous pouvez également signaler des actes de violences sexuelles et sexistes par le biais du site arretonslesviolences.gouv.fr. Il est géré par des policiers et gendarmes formés, qui peuvent intervenir sur des urgences signalées par ce biais.

Confinement et violences intrafamiliales : des dispositifs supplémentaires mis en place

Conscient du danger que le confinement engendre pour les femmes et mineurs victimes de violences au sein de leur foyer, des dispositifs supplémentaires ont été réfléchis. Ainsi, dans le cadre d’une situation d'urgence, si un appel aux services de secours n'est pas possible, vous pouvez envoyer un SMS au 114. Ce numéro destiné au départ pour les personnes sourdes et malentendantes, a été élargi à tous pendant la durée du confinement. Ou vous pouvez vous faire connaître sur le site appel.urgence114.fr. Il n'apparaît pas dans les historiques de recherche.

Pour les situations ne nécessitant pas d'intervention immédiate, mais qui restent préoccupantes, d'autres moyens ont également été instaurés. Pour un enfant en danger, contactez le site allo119.gouv.fr . Depuis le 26/03/2020, vous pouvez entrer en contact avec la police nationale via un tchat ouvert entre 8h et 21h tous les jours. Les pharmacies ont également été mises à contribution dans la lutte contre les violences intrafamiliales, durant le confinement. Selon le souhait de la personne, la pharmacie peut contacter le 17 pour elle, ou lui remettre un flyer avec les dispositifs d'aides et les coordonnées existants.

Enfin, Marlène Schiappa a annoncé l'ouverture prochaine d'une vingtaine de points d'accueil éphémères dans les supermarchés et centre commerciaux, en lien avec les associations locales. Le but est de pouvoir recueillir les signalements des victimes pendant le confinement, dans des lieux stratégiques.

À moins d'un mois de confinement, une augmentation des violences intrafamiliales

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a dressé un premier bilan. Il confirme que les interventions de police et gendarmerie ont augmenté de façon significative depuis le début du confinement, soit de 30 %. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la Protection de l'Enfance, fait le même constat sur le dispositif Allô Enfance en Danger : une augmentation de 20 % de signalements sur les trois premières semaines de confinement, en comparaison des trois semaines précédentes.

Malgré les mesures de distanciation sociale pendant l'épidémie, il est toujours possible de se rendre en gendarmerie pour porter plainte. Prenez préalablement rendez-vous, et munissez-vous de votre attestation de sortie. La procédure d'éloignement du conjoint violent est maintenue, il est possible de remplir ce formulaire et de le transmettre au juge des affaires familiales du Tribunal dont vous dépendez, sans obligatoirement avoir déposer plainte. Parallèlement, le 115 reste le numéro à contacter pour un relogement en urgence. Le 08 01 90 19 11, numéro d'écoute pour les auteurs de violence, est mis en vigueur depuis le 6 avril dernier, et est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h.

La période de confinement, nécessaire pour sortir de la crise épidémique actuelle, est par ailleurs un moment de grande tension et de risque pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Des dispositifs sont mis en place et renforcés, afin de répondre à la situation inédite du confinement. Témoins ou victimes, donnez l'alerte.