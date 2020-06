Covid-19 : les agriculteurs sont aussi nos héros

Pendant la crise sanitaire de la Covid-19, les agriculteurs, au même titre que les soignants, les éboueurs ou encore les caissiers n’ont pas cessé de travailler. De nouvelles pratiques et de nouvelles innovations voient progressivement le jour pour transformer et moderniser la profession. On fait le point.

L’agriculture française mise en lumière grâce à la crise

La crise de la Covid-19 a augmenté la popularité des agriculteurs qui sont vus par la population française comme des points d’ancrage importants de l’économie et de la société. Selon un sondage réalisé par Odoxa, 93 % des personnes interrogées évoquent les exploitants agricoles comme étant utiles et 92 % ont employé le terme courageux. De manière générale, 85 % des Français auraient une bonne opinion des agriculteurs et de leur travail au quotidien.

Alors que les Français confirment leur confiance envers l’agriculture française, le made in France est remis en avant par le gouvernement dans la nécessité de garder une économie agricole en bonne santé. C’est aussi une manière d’évoquer un engagement à l’échelle nationale alors que les Français jugent majoritairement la politique de l’Union européenne néfaste pour ce pan de l’économie.

Pour parer aux impacts de la Covid-19 sur l’agriculture, le made in France s’accompagne d’une importance affirmée d’acheter et de consommer des produits français afin de soutenir le travail réalisé par les agriculteurs alors que nombre d’entre eux connaissent des difficultés majeures dans la gestion de leurs exploitations. Il s’agit donc de remettre au centre des habitudes de consommation la valeur et la qualité des aliments cultivés en France et plébiscités par un respect de règles et de normes sanitaires strictes.

Une nouvelle casquette de businessman pour les agriculteurs

Afin d’optimiser leur rentabilité et de diminuer leurs frais, les agriculteurs sont à la recherche de nouvelles solutions. Parmi elles, on retrouve les sites de petites annonces entre professionnels et les Cuma.

Les sites de vente et d’achat de matériel agricole

Les sites de petites annonces entre professionnels permettent l’achat et la location d’engins agricoles d’occasion, comme Agriaffaires , né en 2000. Pour les agriculteurs, les avantages sont multiples, puisqu’ils convergent à la fois vers des économies importantes ainsi qu’un mode de consommation en synergie avec les valeurs de l’agriculture, que sont le développement durable et la consommation responsable. La collaboration est au centre de ce type de plateforme puisque leur but est de servir d’intermédiaire dans les échanges et de faciliter au maximum la rencontre en acheteur et vendeur. Pour les deux parties, le bénéfice est conséquent. Alors que le vendeur pourra réinvestir, l’acheteur réalisera des économies capitales pour remplacer un matériel devenant obsolète ou usé par exemple.

Les Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel agricole)

Dans un secteur où les inégalités sont très présentes, les Cuma tentent d’aider au maximum les agriculteurs en difficulté. En effet, elles facilitent l’accès à du matériel agricole d’occasion encore en parfait état de marche. Pour les professionnels, l’intérêt est de se regrouper afin d’acquérir un engin qu’ils n’auraient pas pu avoir en étant seuls, faute d’investissement suffisant.

Pour accéder à ce service, il suffit uniquement de verser une cotisation synonyme d’adhésion à l’association. Une fois le matériel acquis, il faudra attester auprès de la Cuma du soin et de la précaution qui seront portés à l’engin.

Le but est d’encourager le recours à l’occasion au lieu du neuf. Il s’agit alors de privilégier des outils déjà utilisés, mais en bon état de marche, plutôt que le remplacement pur et simple d’une machine agricole. Les bienfaits sont à la fois d’ordre économique et écologique.

Le futur ultra-connecté de l’agriculture

L’agriculture est un secteur de plus en plus ouvert à l’innovation et aux objets connectés. Le but pour chaque exploitant est de disposer d’outils facilitant son quotidien, qui peuvent l’aider et l’assister dans des tâches parfois ingrates ou chronophages.

Dans un premier temps, les agriculteurs peuvent compter sur l’Agritech. La technologie agricole actuelle est principalement composée de robotique, de drones agricoles et de biocontrôle. Les robots sont mis à contribution depuis de nombreuses années pour des tâches comme la traite, mais leur utilisation se diversifie de plus en plus au fil du temps. Pour le désherbage par exemple, il est possible de se passer des pesticides. On peut donc évoquer en parallèle le biocontrôle qui vise à éliminer au maximum l’utilisation de produits et d’organismes qui provoquent un stress biotique. Quant aux drones, ce sont ses atouts en termes de prise d’informations qui sont surtout mis à profit. De cette manière, la cartographie d’un terrain ou la surveillance du bétail peut être grandement facilitée.

D’autre part, la technologie apporte le big data à l’agriculture. Sous la forme de capteurs entre autres, de nombreux outils permettent le stockage et le regroupement d’information qui peut permettre jusqu’à l’automatisation de certaines tâches de contrôles. Le big data incite également à une coopération et une solidarité entre agriculteurs afin de se partager des données qui peuvent être bénéfiques pour tous. Il faudra cependant veiller à ne pas prendre toutes les données comme acquises, car un travail de tri de pertinence doit être effectué pour pouvoir tirer profit au maximum des informations récoltées.

Gageons que les promesses du “consommer français” lancées par le gouvernement pendant la crise soient tenues. Le monde agricole d'aujourd'hui, ultra connecté, est parfaitement structuré pour répondre à cette demande.