Déjà 1 demi million de signatures contre la privatisation de ADP

Quelle sera l’issue de cette procédure ? Je n’en sais rien et je pense ne pas être le seul dans ce cas.

Ce que je pense c’est que c’est une occasion, pour tous ceux qui refusent les orientations du gouvernement, d’exprimer publiquement leur opposition.

Ensuite chacun a le choix : râler dans son coin ou prendre 10 minutes de son temps pour voter.

Je vous invite, vous et tous ceux qui me liront, à participer à cette consultation.

Je ne peux pas vous garantir que même avec + de 4.7 millions de votes, ça changera quoi que ce soit. Mais est-ce que vous n’allez au combat que quand vous êtes sûr de la victoire ? Ou vous vous portez seulement « au secours de la victoire », comme disait je ne sais plus qui ?

Je crois quand même que 4.7 millions de votes, ça aurait du poids.

Et je crois aussi que si on ne fait jamais rien pour s’opposer, même pas de petites choses et même de petites choses dont on doute de l’efficacité, alors on laisse le terrain libre à nos adversaires.

Ca n’est pas ma conception de la politique.

Cordialement