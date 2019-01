Drôle de République

Drôle de République où des députés LREM expliquent qu’il faut respecter la Loi et les Institutions alors que leur travail de tous les jours est de se battre pour changer les lois et les institutions.

Drôle de République où on dénonce à grands cris les violences faites aux policiers tout en oubliant les violences faites aux manifestants.

Drôle de République où le ministre des relations avec le parlement dénonce l’intrusion violente dans son ministère tout en expliquant que c’est « une maison du peuple » ouverte à tous mais fermée à double tour.

Drôle de République où le Président de cette même République nous explique dans ses vœux la fin prochaine de l’ultra libéralisme alors que sa politique est ultra libérale.

Drôle de République où on interdit aux manifestants à se rendre devant l’Assemblée Nationale symbole même de cette République.

Drôle de République où on crée un SMIC avec la prime à l’emploi pour les ménages et non pour les salariés, créant ainsi un SMIC au rabais pour ceux dont le (la) conjoint (e) a des revenus plus élevés.

Drôle de République où on juge en comparution immédiate des manifestants suspectés de violence et où on demande aux juges une extrême sévérité et où on fait traîner des affaires pendant des années pour les malversations de dirigeants politiques.

Drôle de République où les médias d’info continue diffusent en boucle les violences contre les policiers et cachent pudiquement les violences faites aux manifestants et ont en plus le culot de se dire mal aimés.

Drôle de République où le Président, après avoir cassé les opposants politiques et les syndicats, les appelle au secours pour sortir de la crise.

Drôle de République où le Président, après avoir enlevé toute autorité et prérogative aux maires, leur demande d’organiser des réunions et des cahiers de doléance.

Drôle de République où on nous explique que les impôts et taxes les plus élevés au monde prélevés aux français servent principalement à l’Education et à la Santé quand on compare les résultats de nôtre Education avec d’autres pays, quand on voit l’état de nos hôpitaux où quelqu’un peut rester sans soin pendant 12 heures aux urgences pour finalement mourir.

……..

Oui, drôle de République !