Energie, transport : la CGT appelle au tous ensemble contre l’euro privatisation des services publics

Chemin de fer, telecoms, énergie, poste, santé, éducation nationale, ingénierie publique, route, transports aériens… dans tous les domaines, l’Union Européenne du Capital ordonne à coup de directives européennes (paquet ferroviaire, paquet énergiet et cie) de libéraliser et de privatiser les services publics. Et ses serviteurs zélés que sont les Sarko, Hollande ou Macron d’exécuter de façon violente ses ordres pour complaire au grand patronat.

Les conséquences sont terribles, que ce soit pour le niveau du service public, il n’est que de voir la dégradation des chemins de fer en France, pour les tarifs – ceux du gaz et de l’électricité ne cessent d’augmenter – ou pour l’emploi avec des suppressions massives de postes. Cette politique ne fait qu’un seul bénéficiaire, les nouveaux actionnaires privés des ex entreprises et services publics bradées à bas prix ou démantelés à la découpe par les De Villepin, Macron etc.

Cheminots, électriciens, gaziers, profs, personnels de santé, personnels de l’Equipement et de l’Environnement, c’est bien la même cause qui produit les mêmes terribles effets. L’Union Européenne détruit les services publics pour ouvrir ces marchés aux privés et ainsi générer des profits énormes pour la petite oligarchie de milliardaires qui détient l’essentiel des multinationales. C’est donc bien tous ensemble qu’il faut lutter.

La CGT de l’énergie et la CGT cheminot a décidé de faire de ce 8 février une journée d’action commune. Tandis que la direction de la CGT – enfin – dit réfléchir à une journée d’action commune. Oui il y a urgence au tous ensemble et en même temps, quand malgré les fortes mobilisations de l’automne, leur format en ordre dispersé – séparant public et privé – et en pointillé sous forme de journées d’actions à saute mouton de loin en loin ont montré une nouvelle fois leur inéficacité. Les travailleurs, privé et public, actifs et retraités, lycéens, étudiants, paysans et salariés doivent lutter tous ensemble et en même temps. La convergence des luttes, la mobilisation dans la grève reconductible pour mettre à l’arrêt l’économie est la clef pour faire gagner les travailleurs, et remettre à l’ordre du jour, le progrès social, démocratique et écologique en France.

Observons que dans l’industrie, en Allemagne, c’est bien par la grève avec menace de reconduction que les ouvriers et leurs syndicats viennent d’obtenir la semaine de 28h.

JBC pour www.initiative-communiste.fr