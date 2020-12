Fouilles archéologiques au mont Beuvray : au sujet de la basilique dite romaine qui, en réalité, est une synagogue

Situant Bibracte au mont Beuvray, ce que je conteste depuis de nombreuses années, Wikipédia écrit : La basilique de Bibracte confirme l’importance exceptionnelle du site et a révélé pour les Éduens une romanisation considérablement plus rapide que ce que l’on supposait. Elle est actuellement le plus ancien représentant de l’architecture monumentale romaine en pierre en Europe non-méditerranéenne.

Non ! Madame la Ministre de la culture, je pense qu'il s'agit plutôt d'une synagogue, réplique de celle de Capharnaüm, en Galilée. Quel est le peuple qui l'a construite ? Le peuple arverne qui, dans ma thèse, y tenait une garnison, en protection de la Loire, Gorgobina ? Ou Bibracte, que je situe à Mont-Saint-Vincent, vraie capitale des Éduens ? Ou les Boïens vaincus que César a installés sur la hauteur après sa victoire sur les Helvètes ? L'affaire est d'importance car il s'agit d'un moment important de notre Histoire nationale.

...Ou bien, comme l'affirme Vincent Guichard dans le documentaire de RMC découvertes du 11 décembre, une construction à la romaine sur un mont Beuvray qu'il identifie à Bibracte, laquelle construction marquerait le passage rapide de la civilisation gauloise à la civilisation romaine, suite à la conquête des Gaules par César... Ci-dessus : Rapport de fouilles, Vincent Guichard...

...Ou bien, comme je l'affirme, une synagogue, construite sur un mont Beuvray que j'identifie à Gorgobina, laquelle construction témoigne de la permanence d'une civilisation celto-judaïque qui nous a laissé un fabuleux patrimoine architectural, malheureusement bien mal compris. Ci-dessous, plan de la synagogue de Capharnaüm, en Galilée. La synagogue primitive est celle de droite ;

...Ou bien, une basilique romaine, ci-dessous. (Hypothèse de restitution n° 1 de l’élévation de la façade de la basilique par L. Timár, université de Budapest). :

...Ou bien une synagogue à l'image de celle de Doura Europos, ci-dessous :

Exemples d'autres synagogues : Plan de la seconde synagogue et de l'ancienne habitation H convertie en annexe, avec le cheminement (en rouge) depuis la rue pour atteindre la salle de culte. D'après un plan de N. C. Andrews (1941) repris dans Hachlili 1998, p. 43. ci-dessous. Au lieu de cour, lire ; salle de réunion ; au lieu d'assemblée, lire : "Saint des Saints" :

Pourquoi la salle de réunion d'une synagogue n'est pas un rectangle géométrique parfait ? Réponse : parce qu'elle s'inscrit dans le rectangle de la Grande Ourse. Explication à partir de la forteresse de Taisey, cité des Éduens, capitale de fait sous le nom d'Alésia, métropole de la Celtique selon Diodore de Sicile.

Forteresse de Taisey, Alésia de Diodore de Sicile, Cabillodunum. Au ciel, dans le quadrilataire de la Petite Ourse, la tour de Dieu dont on ne voit, par dessous, que les fondations ; toujours dans le ciel, quadrilataire de la Grande Ourse, demeure réservée aux élus, après leur mort... Sur terre, tour de Taisey, demeure du seigneur ; en arriére, enceinte fortifiée, abri des citoyens en cas de danger ; tout cela, à l'image de ce qui est dans le ciel, come en projection sur terre. Nous avons là deux mots importants avec leur sens, à l'origine ; la tour, c'est le castrum, l'enceinte fortifiée qui est en arrière, sous sa protection, c'est un oppidum. Ce symbolisme permet d'identifier les anciennes synagogues, le lieu de réunion se trouvant dans l'enceinte la plus grande, le Saint des Saints dans la plus petite,

Dans l'ordre, porte fortifiée, pont dormant, pont levis, grande tour crénelée/Petite Ourse, enceinte fortifiée/grande Ourse, deux tours.

Emile Mourey, 28 décembre 2020