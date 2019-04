Front populaire pour un printemps d’espoir rouge et jaune, le tous ensemble dès le 27 avril à Paris

Syndicats CGT, gilets jaunes, associations, personnalités et partis politiques. c’est un large front qui a lancé un appel à une manifestation nationale le 27 avril à Paris et à un front populaire. Un front dont les militants communistes avec le PRCF font évidemment partie, tout comme les syndicalistes du Front Syndical de Classe. Une initiative qui montre que les idées d’un front populaire, tout comme l’appui au mouvement social et à la construction d’une grève générale par la mobilisation d’une manifestation nationale lancées ces dernière années par le PRCF ont fait leur chemin, chez les militants comme chez les gilets jaunes.

Le 27 avril pour lancer la convergence des luttes avant le 1er mai et le 9 mai

les syndicalistes CGT et FSU regroupés dans l’association Front Syndical de Classe soulignent, alors que le régime Macron tente de profiter de l’émotion que suscite l’incendie de Notre Dame de Paris pour effacer le mouvement social :

De note côté ce qui va compter c’est la capacité à continuer à résister, à organiser l’unité de lutte autour des grandes revendications populaires : salaires, services publics, emploi, conditions de vie et de travail, bataille contre les déserts régionaux hors des grandes métropoles, véritable démocratie qui redonne le pouvoir au peuple ! La perspective du 27 avril prochain avec un appel convergent inédit et dans la foulée le 1er mai offrent un point d’appui certain à cette exigence.

La manifestation unitaire, le rassemblement du 27 avril à Paris pourraient bien être en effet une étincelles pour accélérer la convergence des luttes, juste avant le 1er mai et le 9 mai journée de grève généralisée dans la fonction publique

Une pétition pour un printemps rouge et jaune

Cet appel à la convergence des luttes c’est également l’objet d’un appel pétition initié en ligne par le FSC et par plusieurs centaines de syndicalistes

Un appel lancé à faire grandir concrétement l’unité d’action de tous les travailleurs, en gilets jaunes, en gilets rouges et sans gilets.

Nous, syndicalistes, travailleurs, retraités, enseignants, étudiants, lycéens, privés d’emploi… nous réaffirmons la nécessité d’unifier les colères et d’entreprendre enfin la construction d’un rapport de forces conscient, utilisant toutes les formes de luttes sans les opposer (grèves, manifestations le samedi, blocage des profits capitalistes, manifestation pacifique nationale de masse « tous ensemble en même temps » un samedi sur les Champs-Elysées pour préparer la grève inter-pro reconductible…) afin de battre le gouvernement de l’oligarchie et de mettre en perspective une démocratie véritable agissant par le peuple et pour le peuple.

Un appel qui pose aussi la question de la nécessité du renforcement du mouvement syndical, en reprenant des couleurs de lutte et de classe, alors qu’en arrière plan du mouvement social, les deux principaux syndicats de lutte que sont la CGT et la FSU doivent tenir leurs congrès cette année

Nous nous inscrivons aussi dans la préparation des congrès syndicaux CGT et FSU qui doivent se tenir cette année et qui doivent absolument permettre à ces organisations de retrouver au niveau national leur caractère de classe et de masse afin de reprendre le seul chemin gagnant : faire le lien entre toutes les contre-réformes, s’affranchir de la tutelle étouffante de la CFDT et de la Confédération européenne des syndicats (pro-Maastricht), travailler concrètement à préparer avec les salariés les conditions de l’affrontement de classes victorieux avec ce pouvoir destructeur, construire l’unité dans l’action des travailleurs, des démocrates et de la jeunesse.

une pétition qui peut être signée en ligne d'un simple clic en cliquant ici : https://www.change.org/p/appel-pétition-pour-un-printemps-2019-d-espoir-jaune-et-rouge

JBC pour www.initiative-communiste.fr

Gouvernement et MEDEF veulent tout détruire ! Dès le 27 avril 2019, opposons leur un Front Populaire et citoyen.

Face à un gouvernement minoritaire qui agit dans l’intérêt dune poignée de riches privilégiés, l’urgence sociale nous impose d’agir ensemble, dans l’unité la plus large, pour concrétiser la convergence des luttes et des mobilisations en cours. C’est la condition aujourd’hui indispensable pour gagner l’amélioration immédiate des conditions de travail et de vie des travailleurs et de la population.

Les moyens financiers existent pour le faire. Il nous faut aller chercher ensemble les richesses que nous produisons et qu’on nous vole. Nous partageant tous les mêmes souffrances, les mêmes difficultés et les mêmes inquiétudes. Parce qu’un peuple uni ne sera jamais vaincu, les premiers signataires exigent :

– L’augmentation immédiate de 300 euro des salaires, traitements et minimum sociaux. L’indexation des salaires sur l’évolution des prix et l’indexation des retraites sur le salaire moyen.

– La justice fiscale par l’arrêt des cadeau fiscaux, le rétablissement de l’ISF, la baisse de la TVA les services et produits de première nécessité, les produits BIO à matières recyclées.

– L’arrêt de la casse de notre sécurité sociale et de nos systèmes de retraite.

– La sortie du secteur marchand de l’énergie, l’eau, le raffinage, la santé, l’éducation, le transport, les télécommunications et activités postales et bancaires…

– L e développement/renforcement des services publics, nationalisation et renationalisation (pour les autoroutes, aéroports, le rail, les barrages hydrauliques…) et l’abrogation des loi et projets de la loi BLAQUER, DUSSOPT.

– L’accès à un logement digne de tous.

– La revalorisation des métiers du système éducatif, relancer l’attractivité pour la branche.

– L’instauration de vrai bonne conditions d’apprentissage pour les élèves mais aussi de meilleures conditions de travail les professeurs favorisant ainsi le bon accomplissement de leur mission.

– L’abrogation des lois et réformes qui détruisent les droits et garantie des salariés (MACRON,REBSAMEN,EL KHOMRY).

– L’abrogation des lois et mesures répressives. L’amnistie et l’arrêt des poursuites envers les manifestants et syndicalistes et le rétablissement du droit de manifester.

– Des politiques économiques et sociales qui répondent aux besoins et respectueuses de l’environnement.

– De mettre le citoyen au cœur du système politique : Référendum d’initiative citoyenne (RIC°, pris en compte du vote blanc et nul.

– Des profil irréprochables pour les élus et autres fonctions politiques ; Fin des privilèges.

– Des mesures fortes et engageante en matière de préservation de l’environnement : mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat. Soutenir l’agriculture bio, sanction pour les entreprises pollueuses, soutenir les circuits courts.

Nous proposons de former un Front Populaire et Citoyen, qui se matérialisera par une manifestation nationale à Paris le 27 avril 2019 à 13h regroupant tous les acteurs de la société que nous sommes : salariés du privé, chômeurs, retraités, fonctionnaires, étudiants, organisations syndicales, associations, collectifs, partis politiques, Gilets Roses, Gilets jaunes, chauffeurs VTC, Blouses Blanches, Robes Noires, journalistes, agriculteurs, forains, personnes à mobilité réduite ou handicapée… Tous unis, formons un bloc pour la justice fiscale, sociale et climatique.

Premiers signataires : Les fédérations FNIC-CGT, Commerce CGT, Union départementales CGT : 94, 04, 59, 41, 66, 95, 1,8 13, ANC, Gilets Roses, La France insoumise, PRCF, NPA, des représentants des gilets jaunes M. Rodriguez Jérome, Mmz Priscillia Ludosky et M. Faouzi Lelouche …..

Avec le soutien du PCF et de la Fédération CGT des Services publics.