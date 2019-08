L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) menacée et réduite ? témoignage d’un aidant des Pyrénées Atlantiques

@ Taltak

Bonjour, merci pour ce témoignage. L’APA est absolument indispensable pour maintenir à domicile la personne en état de dépendance, et que la famille puisse s’en occuper. L’aide ménagère apporte un véritable soutien, en secondant la famille non seulement dans le petit ménage journalier, mais aussi moralement. Mais pour ce gouvernement le but est de mettre les personnes âgées dans des institutions — chères, car il existe un très gros business derrière tout cela — pour les plus aisées, ou bien, des structures hospitalières ou elles seront laissées à l’abandon. Le constat est le même pour les personnes aisées et les plus pauvres, ils finissent tous dans la solitude la plus complète.



En général, pour une personne âgée, malade et handicapée, (Alzeimer ou autre, actuellement l’espérance de vie ne dépasse pas la première année, c’était il n’y a pas si longtemps deux ans en structure spécialisée. Le manque de personnel, le manque de formation, et l’état de délabrement de l’hôpital public, l’état sanitaire catastrophiques pour certains, en sont une des causes principales.



Le maintien à domicile n’est possible que si l’APA est maintenue. Mon expérience personnelle, car je m’occupe depuis quatre ans de ma mère atteinte d’Alzimher me voit confrontée tous les jours à ce problème réccurent. Car la personne âgée en état de dépendance demande des soins attentifs, particuliers, et des équipements spéciaux que pour l’instant, l’Etat accorde, comme les matelas électrique à air, contre les problèmes d’escarres, pour les personnes allitées constamment. Le passage à domicile des infirmieres deux fois par jour. Tout le reste, c’est à la charge exclusive des aidants : -la famille —

Je pense que si l’APA est supprimée, nous verrons une recrudescence d’abandons des personnes âgées, soit dans les hôpitaux pour les familles à faibles revenus et les problèmes qui y sont rattachés, soit dans des institutions totalement déshumanisées, même chères, de plus en plus nombreuses, où les personnes âgées sont laissées pour compte.Il faut visiter ce genre d’établissement, froid et impersonnel pour s’en rendre compte.

C’est la raison pour laquelle, c’est dans la famille, avec la famille, et entourée de l’affection des siens que les personnes âgées peuvent finir leur existence dans la dignité. Mais ce mot, « dignité », est une insulte pour ce gouvernement.