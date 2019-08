L’État se noie dans un verre d’eau

Faut pas pousser !

L’IGPN est formelle, une noyade n’a aucune corrélation possible avec la chute dans l’eau. Nous comprenons à la lecture de ce rapport édifiant, qu’il ait fallu un mois pour en arriver à une telle conclusion qui nous laisse pantois et interrogatifs. Nous aurions pu en conclure qu’il s’agissait ici de noyer le poisson mais comment alors expliquer que c’est le premier ministre en personne qui se soit mouillé pour oser affirmer, toute honte bue, pareille sornette à la face d’une nation qui exigeait la vérité ?

Nier l’évidence, démentir par principe, ouvrir le parapluie, se dédouaner de toutes responsabilités, les reporter sur d’autres, voilà les caractéristiques de ceux qui se prétendent Responsables. Nous avions eu droit en un autre temps à ce fameux « Responsable mais pas Coupable ! » qui nous demeure encore en travers de la gorge mais cette fois, nous touchons le fond si j’ose cette formule malheureuse.

Nous sombrerions ici dans le ridicule s’il n’y avait pas la douleur d’une famille, la mort d’un jeune homme, le traumatisme de toute une jeunesse qui s’amusait un soir de Fête de la musique. Monsieur Philippe insulte ainsi ceux qui ont subi la charge d’une Police de plus en plus déboussolée par des consignes draconiennes. Le maintien de l’ordre est devenu une sorte de guerre civile contre une population totalement déconsidérée.

Il ne faudrait pas pousser la jeunesse à une vague terrible de colère. Tombée dans la Loire, elle se relèvera, hélas à l’exception de Steve, pour affirmer désormais qu’il y a ici mensonge d’état. On ne se noie pas dans un verre d’eau messieurs les menteurs officiels. Une charge en bordure de rivière ne peut mettre en cause la responsabilité de celui qui a construit le quai contrairement à ce que vous seriez capable d’affirmer sournoisement. Vous pouvez vous laver les mains à chaque bavure, nous n’avez pas le droit de nous enfoncer la tête dans l’eau !

La Loire a joué dans le passé un rôle abominable dans de macabres règlements de comptes. Elle eut jadis le redoutable privilège de laver le linge sale des familles ou des confessions qui se déchiraient. Vous avez pris la décision d’en user pour remettre à la raison une jeunesse, victime de débordements qui sont à vos yeux, susceptibles de nécessiter l’emploi d’une force disproportionnée, vous en rendrez justice un jour ou l’autre, quand en sera terminé votre passage aux affaires de l'État.

Cette affaire est symptomatique du naufrage de notre cohésion sociale. Vous avez dressé la population contre sa police, vous l’avez utilisée comme barrage pour endiguer une vague légitime de colère afin de continuer à jouir de privilèges éhontés tout en soutenant une idéologie qui conduit à la catastrophe. L’usage des canons à eau et autres réjouissances que nous n’hésitez plus jamais à utiliser contre votre propre population n’était que le préambule à la noyade collective. C’est proprement monstrueux.

Vous avez seulement oublié que lorsqu’une victime devient le symbole de l’incurie du pouvoir en place, plus rien ne peut arrêter les flots d’une colère qui vous submergera. Steve est le paradigme de votre ignoble conception de la Démocratie. Même s’il y a eu d’autres victimes avant lui, de par votre politique sécuritaire d’une rare violence, Steve deviendra le martyre qui vous fera basculer dans les eaux fangeuses de la destitution et de la submersion.

Lui, il ne portait pas de gilet jaune, ne songeait qu’à faire la fête, ne pensait en aucune manière à remettre en cause votre légitimité. Et pourtant vous l’avez poussé dans la Loire par votre bras séculier interposé. En niant cette évidence, en noyant le poisson, vous distillez dans nos cœurs un poison plus insidieux encore ; la haine à votre encontre. En triomphant des partis traditionnels, Jupiter pensait marcher sur l’eau. En réalité, il nous marche sur la tête pour nous nier et nous détruire. La vérité sortira de la Loire, un jour ou l’autre !

Aqueusement vôtre.