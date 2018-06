La France a-t-elle l’obligation morale de recevoir des migrants ?

Après l'Aquarius, l'Italie refuse un autre bateau de réfugiés, Malte n'en veut pas non plus, la France détourne le regard, d’autres nations avertissent qu'elles fermeront l'accès de leur port à tout bateau de migrants.

Les Français interrogés sont à 70% pour l’arrêt de cette immigration économique. Mais une minorité agissante a décidé qu'il fallait accueillir tous les migrants au nom de la bien bien-pensance et de la morale, minorité certes, mais active.

Certains partis politiques, des associations, des ONG, des compassionnels compulsifs relayés par nos médias toujours bloqués dans le politiquement correct et la bien-pensance, prêchent à longueur d'émissions et de reportages, l'obligation morale de recevoir les migrants, quels qu'ils soient, d'où qu’ils viennent, quelles que soient leurs raisons ou motivations.

Si vous n'êtes pas dans cette bien bien-pensance, vous êtes dans le meilleur des cas sans cœur, xénophobe, et si vous tentez d'expliquer votre position, alors on vous taxe de raciste, de populiste ou pire de nazillon.

Alors populiste égale lépreux comme le dit notre cher président qui n'a pas peur de se contredire car « en même temps » il affirme

"On ne peut pas accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire cela veut dire qu'il n'y plus aucun contrôle. A la fin on fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage pour les passeurs. C'est d'un cynisme terrible", a poursuivi le président français.

Macron : « l'ONG Allemande du LIFELINE fait le jeu des passeurs. »

En effet si on observe le manège des passeurs, il est simple, il prennent de 3 à 5.000 euros à chaque migrant, les chargent sur des pneumatiques ou des coquilles de noix, s'éloignent des côtes à 12 miles marins et là ils laissent un numéro de téléphone à un migrant qui appelle les ONG pour signaler un naufrage imminent, abandonnent les migrants, que les secours viennent chercher pour les amener en Europe au lieu de les raccompagner chez eux. Les passeurs rançonnent des passagers et font effectuer le transport par des ONG. Le trafic d'êtres humains rapporte aujourd'hui plus que le commerce de la drogue.

Il faut dans un premier temps distinguer deux sortes de migrants

les demandeurs d'asile , ces migrants fuyant la guerre où la persécution politique. Là nous sommes dans l'obligation de les recevoir, pour deux raisons.

La première raison, il y a des conventions internationales que nous devons respecter.

La seconde raison, plus impérative, parce que justifiée et morale,

cet exode de populations est la conséquence des actions militaires auxquelles nous avons participé, qui ont semé le chaos dans leurs pays et ont provoqué en partie leur exode massif.

Il faut que nous assumions les conséquences de nos inconséquences.

Les réfugiés économiques, qui sont la majorité des migrations actuelles, souvent clandestines et à qui nos bonnes âmes font miroiter des mirages d'Eldorados, et la certitude de l'acceuil dans des conditions décentes.

Ces bonne âmes, associations, lobbies, partis politiques d'ultra gauche, bobos et monde du show-biz sont les mêmes, ou les héritiers idéologiques de ceux qui qui ont demandé à un million de Français de toutes origines vivant en Algérie et demandant pour échapper à la mort, de se rapatrier ailleurs qu'en France, qui ont refusé le rapatriement des Harkis, et en ont refoulé un grand nombre les envoyant à la mort. Pourtant pour 1 million de gens l'alternative était ''la valise ou le cercueil'' .

Alors tartuffes, compassionnels à géométrie variable, idéologues impénitents, maladroits croyant faire le bien, idiots utiles du grand capital ? On a le choix.

Et pour les sincères, j'en ai rencontrés, qu'ils comprennent enfin que pour pratiquer la générosité, pour faire le bien il faut actionner deux moteurs, le cœur et la raison.

Faute de quoi, l'acte de générosité peut être plus nocif que le mal qu'ils veulent guérir.

Il faudrait que ces bonnes âmes se rendent compte que le fait d'inciter des migrants à prendre ces bateaux poubelles contribue à faire de la méditerranée un vaste cimetière.

Il faudrait aussi que ces compassionnels compulsifs ou idéologues se rendent compte , qu'il y a en matière d'immigration une règle d'or qu'il ne faut pas transgresser pour des raisons humanitaires, économiques, sécuritaires, dans l'intérêt de ceux qui arrivent et que l'on parque parfois comme des animaux, et dans l'intérêt de ceux qui les reçoivent et qui se sentent abandonnés et submergés.

''Un pays ne peut accueillir plus d'immigrés qu'il ne peut intégrer.''

La saturation est générale, les populismes progressent partout, l'Europe passoire, les peuples n'en veulent plus.

Les Français ne sont ni xénophobes, ni racistes, c'est l’excès et l'aveuglement des dirigeants qui les poussent au rejet. La France est et sera toujours une terre d'immigration, si cette immigration est comme autrefois et comme il se doit, contrôlée, choisie, et que l'on arrive à, j'allais dire assimiler, mais ce n'est plus dans les schémas actuels, à intégrer les nouveaux venus dans des conditions qui permettent de maintenir la cohésion nationale.

Participer à ce que l'Afrique se vide de sa puissance vitale en laissant les plus forts, les plus jeunes et les plus entreprenants d'entre eux s'exiler est une faute impardonnable. L'africain ne sera jamais mieux que chez lui.

Il faut l'aider à rester chez lui et qu'il n'investisse pas des sommes folles pour partir, en enrichissant des trafiquants d'être humains, mais que cet argent serve à investir avec notre aide, notre coopération dans son pays. C'est dans ce sens que doivent porter nos efforts. Arrêtons d'être complices des passeurs.

Au nom du mondialisme, dont certains sont les idiots utiles, nous détruisons l'Afrique et destabilisons l'Europe.

Angela Merkel prévient que le "destin" de l'Europe est en jeu avec la question migratoire

Il faut que les dirigeants écoutent leurs peuples , sinon ils se révolteront, prendront le pouvoir comme en Italie avec comme conséquence l'implosion à moyen terme de cette U.E tellement éloignée de leurs aspirations et de leurs craintes.