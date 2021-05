La première pandémie planétaire...

Il faut bien le reconnaître, les dernières générations ont été préservées par rapport à celles de leurs parents et de leurs grands-parents...

Les générations passées ont été bien plus impactés par des évènements dramatiques : apparition des premiers génocides, première guerre mondiale, grippe espagnole, montée du nazisme, avènement de la guerre totale, seconde guerre mondiale, holocauste, généralisation des guerres d'indépendances....

Jusqu'à présent je me disais cela et je pensais que nous avions de la chance. Nous vivions dans un monde plus sûr.



Mais depuis quelques temps, je commence à avoir des doutes.

Je me dis qu'auparavant, lorsqu'un malheur ou une épidémie survenait, il ou elle était plus ou moins géographiquement limité, réduit à un village, une région ou même un pays.

Les premières grandes épidémies de peste du 6ème au 15ème siècle se sont peu étendues géographiquement. On arrivait souvent à les circonscrire à quelques villages et une ville ou à une régions, parfois mais rarement, elle s'étendait à un pays. Avec l'accroissement des voyages, c'était souvent les ports les premiers touchés. Puis elles ont essamées pour se répandre sur toute l'Europe. Au 16ème siècle, elles vont traverser l'atlantique pour toucher le Mexique. Déja à cette époque, les espagnols ont utilisés les maladies auxquelles nous étions habituées pour décirmer les Aztèques, les Mayas et les Incas.. Au 17ème siècle la peste arrive en Chine et à New-York. Les américains vont abondemment se servir des maladies pour éliminer les Indiens. Au 18ème et 19ème siècle la peste s'internationalise et peut toucher les Etats-Unis, l'Afrique, le Moyen-Orient. Après être revenue en Chine, on finit par découvrir le bacille de la peste et à produire un sérum.

Mais jusqu'à aujourd’hui, pas même lors de la grippe espagnole, jamais la planète entière n'avait été touchée en même temps par un même fléau... La seconde guerre mondiale n'a jamais été totalement mondiale, de nombreux pays n’y ont pas été impliqués à commencer par l'amérique centrale et du sud.

Ce que nous vivons aujourd'hui ne s'est donc jamais produit depuis l'apparition de l'homme sur terre. Jamais un évènement n'avait été partagé au même moment, par la totalité de la planète.

Heureusement cette épidémie n’est pas parmi les plus dangereuses, mais c'est la première qui soit réellement planétaire.



Dans 300 ans, nous pourrons peut-être lire dans les manuels d'histoire que la mondialisation des contacts et des échanges, la multiplication des voyages a accouché en 2020 de la 1ère pandémie à l'échelle de la planète.

Et peut-être marquera-t-elle une étape, une répétition avant toutes celles qui ensuite suivront... Les plus pessimistes pourraient penser que les Chinois nous traitent comme les Espagnols ont traité les amérindiens et les américains, l'ensemble des tribues indiennes.

Nos arrière, arrière, arrière petits-enfants se souviendront peut-être de nous parce-que nous aurons vécus à l'époque de la première pandémie planétaire et s’en feront surement une idée fausse.

Alors je m'inquiète un peu parce qu’il me semble que dans l'histoire, les hommes se sont rarement rendu compte des réelles conséquences de ce qu'ils étaient en train de vivre. Que sommes-nous en train de vivre ? Le premier évènement planétaire qui servira à nous rapprocher ou la généralisation de la guerre bactériologique ?