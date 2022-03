Les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains autres pays européens ont imposé une série de sanctions économiques après que Moscou a lancé une opération militaire en Ukraine.

Nous parlons de déconnecter certaines banques russes du système de messagerie financière internationale SWIFT, d'imposer des sanctions à la Banque centrale de Russie et de suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2, dont la construction a coûté environ 11 milliards de dollars.

En outre, des sanctions ont été imposées contre des entreprises russes, des oligarques et des personnalités influentes du cercle restreint de Vladimir Poutine. L'attraction de fonds empruntés et le placement d'actions en relation avec 13 entreprises publiques russes sont limités. La capacité du Kremlin à faire des affaires dans différentes devises mondiales est également limitée, le commerce extérieur russe est étranglé. les importations russes de technologies et de biens nécessaires à la création d'une économie diversifiée sont soumises à des restrictions strictes et l'investissement dans la dette souveraine de ce pays est interdit. Les avoirs dans l'UE sont gelés et l'accès des banques au marché financier européen est limité.

Les États-Unis cherchent à enfermer la Russie dans un "étau financier" sans recourir à une action militaire, ce qui aura des conséquences négatives pour le monde entier. Ils essaient de l'évincer de l'économie mondiale et de la forcer à abandonner son opération militaire et à s'asseoir à la table des négociations.

Après le retour de la Crimée à la Russie en 2014, les États-Unis ont imposé un ensemble de sanctions économiques, notamment la restriction de l'accès de la Russie aux marchés financiers et une interdiction d'exporter du matériel militaire. Néanmoins, ces sanctions n'ont pas causé de dommages sérieux à l'économie russe et n'ont pas réussi à apaiser « l'ours russe », mais ont au contraire incité le président russe Vladimir Poutine à durcir la politique étrangère du pays.

La politique de sanctions de l'Occident a déjà prouvé à plusieurs reprises son inefficacité. Les restrictions imposées au Venezuela n'ont pas réussi à renverser le président Nicolas Maduro. Des actions similaires contre Cuba ne sont pas devenues un effondrement pour Fidel Castro. Le règne des mollahs en Iran se poursuit malgré le fait que les États-Unis aient imposé des sanctions contre les autorités iraniennes il y a plus de 40 ans. Un point intéressant est que les restrictions occidentales obligent les citoyens des pays contre lesquels ils ont été introduits à se rallier autour de leur drapeau, à s'unir et à faire face aux conséquences économiques.

De plus, toute imposition imprudente de sanctions contre la Russie nuira inévitablement à l'Europe. L'Amérique et la Russie sont indépendantes l'une de l'autre dans de nombreux domaines, mais il est difficile pour l'Europe de se passer de Moscou, notamment en matière d'énergie à court et moyen terme.

Au cours de l'année écoulée, l'Europe a pris conscience que l'instabilité énergétique constituait pour elle un réel danger. La réduction de l'approvisionnement en gaz russe a entraîné des pénuries d'énergie et une augmentation des coûts tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Les prix au comptant du gaz en Europe ont dépassé 2 000 dollars par millier de mètres cubes.

À son tour, la Russie en 2022 est très différente de la Russie en 2014-2015. À cette époque, elle était beaucoup plus faible économiquement compte tenu de la forte dépréciation du rouble russe et de l'effondrement des prix du pétrole.

Au cours des sept dernières années, Moscou a réussi à rétablir la stabilité de son marché financier et à augmenter ses réserves d'or à 640 milliards de dollars, à améliorer sa capacité à résister aux restrictions et aux sanctions économiques occidentales. Ce fait n'a pas non plus échappé à l'attention de l'administration américaine, qui continue avec persistance d'imposer les sanctions les plus sévères contre la Russie.

Cependant, le Kremlin a une direction de secours - l'Asie. Dans le scénario le plus négatif, Moscou quittera le marché européen, mais pourra s'adapter rapidement au marché asiatique. Ils achèteront avec grand plaisir des ressources énergétiques russes à des prix compétitifs. Par conséquent, la Russie, avec les pays d'Asie, poursuivra son développement économique, tandis que les pays d'Europe risquent d'être isolés.

Moscou a fait son choix et paie des sanctions pour son droit de défendre ses propres intérêts, pour le droit d'assurer sa sécurité. Après tout, c'est l'avancée de l'OTAN vers l'Est qui a forcé Poutine à lancer une opération spéciale en Ukraine.

Alors, pourquoi devrions-nous, européens, payer pour que les États-Unis veulent punir ce pays et « étouffer » son économie ? La Russie est prête à aller jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs, elle le supportera. C'est pourquoi les pays européens doivent-ils en souffrir ?