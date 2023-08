Le remontage de bretelles

@jymb

J’ai fait de l’escrime pendant longtemps dans ma jeunesse et j’ai toujours refusé les championnats et autres conneries à moins qu’il s’agisse de machins dans le bled que je ne pouvais pas contourner, je perdais aux éliminatoires après m’être fait engueuler parce que je ne combattais pas et c’est tout. Ca me dégoutait et je m’en expliquait volontiers, un des plus brillants fleurettistes que j’ai vu m’approuvait tout à fait et lui refusait platement de participer à ces sottises anti-sportives.

J’étais sabreur. Tirer (c’est ainsi que ça s’appelle... et prendre une bonne suée avec un pote, c’était génial mais aller jouer au coquelet sur une piste en hauteur, pas question. Et entre nous on ne comptait même pas les points, mais parfois les bleus à la fin de l’assaut...