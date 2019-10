Lubrizol Rouen : des produits d’une grande toxicité

« Quelles protections ont eu les pompiers et les policiers... ?

Pourquoi une information n’a pas été mise en place... ? »





BFMTV : « Je voudrais qu’on reprenne, Frédéric Poitou, les mots du Premier ministre hier. Est-ce qu’il prend un risque quand il dit que les odeurs sont gênantes, mais pas nocives ? »

Frédéric Poitou ingénieur (chimiste) : « Là où ça ne va pas, c’est que certains produits sont quasiment inodores et on ne les voit pas. Comme l’a dit le préfet, “quand il n’y a pas de trace, il n’y a pas de pollution”, c’est absolument scandaleux. Lorsqu’il dit en même temps qu’il n’y a pas de toxicités avérées, mais de l’autre côté que les agriculteurs seront indemnisés et que leurs productions sont mises sous séquestre, il y a un double langage qui ne va pas du tout. »