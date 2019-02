Marche contre l’antisémitisme « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. »

@moderatus



’’ L’État d’Israël est officiellement proclamé le 14 mai 1948. C’est la fin du projet sioniste, mais pas celle de l’antisionisme.’’



Quel sophisme ! Ainsi donc selon vous, il y perdurerait une opposition à quelque chose qui n’existe plus ?!!!



Le sionisme c’est tout à la fois :





L’annexion et l’occupation par l’État hébreu des territoires voisins en 1967, la multiplication des colonies juives en Cisjordanie et à Jérusalem-est, et la politique le traitement insoutenable du peuple palestinien.





« Les Hasbaras » pour les nuls !

« Suite au massacre subi par la population de Gaza en janvier 2009, de la part de l’armée israélienne, dans son agression baptisée « Opération Plomb Durci », et l’isolement international intégral d’Israël qui l’a suivi, et selon le « Guardian » (guardian.co.uk 09|01|2009) et les journaux israéliens « The Jerusalem Post » et « Haaretz » du 19/09/2009, le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Intégration israéliens ont décidé d’organiser des brigades composées de volontaires (juifs de l’intérieur ou de la Diaspora, ainsi que d’étrangers favorables à la politique de l’État hébreu, de préférence plurilingues) capables de relayer les positions du Gouvernement Israélien en intervenant dans les sites web où il est question du conflit israélo-palestinien , et ce, chaque fois, selon un plan ad hoc, spécifique et bien arrêté, orchestré par les Autorités Israéliennes en fonction de la thèse à défendre. Ces Brigades, éparpillées à travers la planète, ont comme principale mission d’inonder les sites d’informations, d’arguments, de données préprogrammées, de commentaires et d’articles pro-israéliens. En plus des arguments et commentaires fournis par le Ministère des Affaires Étrangères, les activistes pro-israéliens ont accès à une Banque de Données, ainsi qu’à des documents sources top-secrets, pro-israéliens, qu’ils peuvent utiliser, à leur guise, comme référence dans leurs propres commentaires et articles. »





Gaza, Une boîte de Pétri humaine

Gabriel Schivone – Après avoir exploré le vaste système de surveillance le long de la frontière américano-mexicaine et découvert les systèmes israéliens qui y sont installés, l’écrivain Todd Miller et moi-même avons été amenés à enquêter sur Israël en tant que plus grand pourvoyeur de systèmes de sécurité intérieure au monde.

L’industrie d’armement israélienne est deux fois plus importante que son homologue américaine en volume d’exportations par habitant et elle emploie un pourcentage de la main-d’œuvre nationale deux fois plus important que celui des États-Unis ou de la France, deux des plus grands exportateurs mondiaux d’armements.

Au cours de notre voyage en 2016, nous n’avons pas tardé à concentrer notre attention sur certains des industriels les plus entreprenants d’Israël qui nous ont expliqué comment ils procédaient tout en contrôlant une zone de la taille du New Jersey.

Lors de notre premier jour là-bas nous avons rencontré Guy Keren, PDG d’une société de sécurité intérieure israélienne appelée iHLS qui avait organisé la conférence sur les drones. Il nous a expliqué à quel point la bande de Gaza offrait à Israël – et à iHLS – un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays en raison des possibilités de tester en temps réel de nouveaux produits toute l’année. Israël a gagné le surnom de « nation startup » parmi les élites du monde des affaires à travers le monde.

« nous vérifions nos systèmes en temps réel », a-t-il déclaré. « Nous sommes tout le temps en situation de guerre. Si cela ne se produit pas maintenant, cela se fera dans un mois. »

« Il ne s’agit pas seulement de produire de la technologie » et de devoir attendre des années avant d’essayer les systèmes, nous a dit Keren. Le secret du succès du secteur israélien de technologie, a-t-il expliqué, réside dans « l’utilisation de la technologie plus rapidement que tout autre pays en situation réelle ».

Keren n’est pas le premier à établir cette relation de cause à effet. Gaza est largement perçue comme une boîte de Pétri humaine [petit récipient pour expérimentation en laboratoire] – pour améliorer la capacité de mise à mort et pour cultiver des méthodes de « pacification » – parmi les acteurs des secteurs militaire et de haute technologie israéliens.





Voilà voilà. J’en ai d’autres si vous voulez. Pour ce qui est de l’antisionisme, vous avez le loisir de choisir vous-même celle que vous haïssez le plus parmi les oppositions les plus respectables : c’est votre problème.