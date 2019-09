Nos dirigeants et les médias essayent de faire prendre les terroristes pour des déséquilibrés et prennent les Français pour des cons !

Mon commentaire sur un autre article traitant du même sujet :

@France républicaine et souverainiste

Vous écrivez :

"Combien de nos compatriotes ont été tués, blessés ou simplement volés voire violé(es) par ces migrants protégés et défendus par les idiots utiles de service, les associations pseudo-humanistes de bénévoles retraités et les sectes d’ultra-gauche ?«

Des milliers, ça va de soi. Sans doute des dizaines de milliers. Des victimes collatérales de la religion du Bien, qui veut que, comme nos amis du moyen-âge ne sont pas tous des délinquants, des agresseurs, des violeurs, des assassins, des fous ou des terroristes, ne plus vouloir d’eux en tant que groupe, pour arrêter la saignée, serait un intolérable amalgame !







Et dans leur religion à ces gens-là ( car ils n’ont pas d’opinion, ils n’ont qu’une religion, la religion des »droits de l’homme« ), un amalgame, ce serait bien plus grave que tous les morts français du monde ! Ah ouais... Ils préfèreraient que l’on meure tous égorgés, plutôt que d’accepter de faire un amalgame... Alors ? Alors tant pis pour les victimes françaises de nos amis délinquants, agresseurs, violeurs, assassins, fous ou terroristes du moyen-âge. La religion du Bien doit demeurer au dessus de tout ! Au dessus de la réalité ! Au dessus de toutes les victimes ! Remarquez-vous la proximité avec ce que l’on a coutume d’appeler »extrêmisme« ?

Oui, oui, c’est de vous que je parle, amis droitdelhommistes de ce site et des autres : vous êtes des gens dangereux, vous êtes dans la droite ligne des terroristes ou des fous du moyen-âge qui arrivent chez nous. Votre foi, vous estimez devoir l’imposer à tout le monde, quel qu’en soit le prix. Les Talibans, les djihadistes et autres amis de l’humanité ne sont pas différents...



Là, il y a une question psy à se poser. Moi, je viens de cette religion. Comme pas mal d’entre nous. Oui, j’ai été d’extrême gauche et trotskyste. Et puis, petit à petit, l’observation des effets de la religion obligatoire et totalitaire des droits de l’homme m’a amené à abandonner le culte. Et même à le rejeter avec dégoût. Alors, la question psy est la suivante : quel niveau de réalité insupportable pourrait-il amener nos amis croyants à sortir de la secte ?

Ma réponse et mon pari : aucun ! Là où on en est, soit tu es déjà sorti de la secte, soit tu es prêt à mourir pour la cause et ses gourous ( bhl, attali, soros, joffrin et autres aphatie ). Il faut être libre pour être capable de changer d’avis... Et, accessoirement, il faut ne pas être trop narcissique. Alors il faudra les empêcher de nuire : ils nous amènent ( au nom du Bien, celui des »élites« , le même qui a détruit la Libye, l’irak, etc ) à notre disparition et je ne souhaite pas la disparition de la France.

Chaque fait divers impliquant nos amis du bout du monde amène toujours plus de gens modérés à nos opinions. Des gens qui, comme moi, sont capables de changer d’avis face à la réalité. Des gens qui pensent qu’une »religion du Bien« qui fait autant de morts et de victimes, c’est tout, sauf une religion du »Bien« . Quelque chose comme une inversion des valeurs que d’aucuns pourraient qualifier de »satanique". Ce que je ne ferai pas. Mais ça y ressemble.