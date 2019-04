Opposés à Macron, les français soutiennent les #giletsjaunes #acte24 #sondage

Soutenir la mobilisation, amplifier les manifestations des Gilets jaunes, c’est le sentiment majoritaire de la classe ouvrière en France. En ce 24e samedi de manifestation, les Gilets jaunes ont toujours le soutien majoritaire de l’opinion, face à un Macron plus impopulaire, minoritaire et illégitime que jamais. Sa conférence de presse piteuse n’a convaincu personne, bien au contraire. Il a une nouvelle fois affiché un mépris de classe cinglant pour indiquer qu’il compte accélérer encore la destruction de la France en appliquant les ordres donnés par l’Union Européenne et le grand patronat.