Revue de presse du 17 au 23 Août

Violences à Mayotte : « Il y a une telle impunité que les habitants commencent à vouloir se défendre eux-mêmes »

Caillassages de pompiers et de policiers, incendies de maisons, agressions à la machette… De violents heurts ont fait une victime et quatre blessés graves ce week-end à Mayotte. Le député de l’archipel, Mansour Kamardine (LR), craint une guerre civile et appelle l’État à réagir au plus vite.

Source : Marianne (20 août)

Scandale : la France n’a pas ou plus les moyens de faire régner la loi républicaine dans ce département d’outre-mer. Immigration non contrôlée en provenance des Comores, manque de policiers, manque de services publics... Et ce ne sont pas les nouveaux prêts européens que la France doit garantir, et qui vont lui coûter au moins 60 milliards d’euros, qui vont arranger la situation de Mayotte (et des Français en général...). Si la France parvient par contre à sortir de ce piège à rats qu’est l’UE, alors il y aura de l’espoir pour les Mahorais.

Covid-19

130 CRS en renfort dans les Bouches-du-Rhône pour faire respecter le port obligatoire du masque

Après l’extension de l’obligation du port du masque dans plusieurs villes des Bouches-du-Rhône, dont Marseille, le gouvernement a annoncé le détachement d’une compagnie de CRS dans le département pour aider à faire appliquer cette mesure. À la suite de la décision prise en conseil de défense, le préfet de la région Sud/Provence-Alpes-Côte d’Azur Pierre Dartout a pris deux arrêtés, effectifs le 16 août, étendant l'obligation du port du masque dans 14 communes des Bouches-du-Rhône et notamment dans certains quartiers de Marseille.

Source : RT France (18 août)

Alors que plusieurs pays d’Europe du Nord n’obligent pas à porter le masque, et que plusieurs spécialistes en contestent l’efficacité contre la propagation des virus (voir ici, là ou encore là), notamment en extérieur, Macron utilise de précieuses réserves de maintien de l’ordre pour l’imposer aux nombreux Français réticents. Tant qu’à utiliser ces réserves, ne faut-il pas en priorité faire respecter la loi de la République dans les zones de non-droit plutôt que de traiter les récalcitrants comme de dangereux criminels ?

À Montpellier, un homme attaque en justice l’obligation de porter le masque en extérieur

Un Montpelliérain de 50 ans a décidé, lundi 17 août, d’attaquer en justice l’arrêté de la préfecture de l’Hérault instaurant le port du masque obligatoire dans le centre historique de la ville.

Source : Ouest-France (19 août)

Sur l’utilité des masques, les analyses divergent, comme nous l’avons vu. En ce qui concerne l’aspect juridique relatif à l’obligation du port du masque, le tribunal de Strasbourg a déjà annulé un arrêté rendant le port du masque obligatoire. En effet, le juge a estimé que le port du masque est une ingérence « dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ». Il est donc possible que cet arrêté soit annulé.

Coronavirus : l’Allemagne met entre parenthèses le dogme du « zéro déficit, zéro emprunt »

« Nous allons être contraints […] de demander une exception à la règle sur la limitation de l’endettement » public en Allemagne pour financer le budget, a admis, ce vendredi, le vice-chancelier social-démocrate et ministre des Finances, Olaf Scholz.

Source : les Échos (21 août)

Comme quoi, quand les intérêts du pays l’exigent, l’Allemagne est capable de faire preuve de souplesse. Un dogme s’effondre.

Immunité collective bientôt atteinte ? Vidéo censurée sur YouTube en vingt minutes

La vidéo présentait notamment la comparaison des statistiques de décès entre l’État de New York et la Suède, ainsi que celles de la ville de New York et de la capitale suédoise Stockholm. Les chiffres sont sans équivoque en faveur de la Suède, avec un taux de mortalité significativement différent, alors que les mesures de confinement ont été tout autres. Cela amène à poser des questions sur la gestion de la crise par les autorités. Mais ce sera probablement l’immunité collective qui aura pesé dans la balance des « robots liseurs », car c'est un véritable désastre pour la politique de vaccins poursuivie officiellement aux États-Unis.

Source : France-Soir (19 août)

La France serait largement capable de proposer ses propres outils numériques, et de respecter et faire respecter le principe de la liberté d’expression figurant dans sa Constitution. Pour cela, il nous faut recouvrer notre souveraineté à tous les niveaux, et redevenir ainsi le phare de la démocratie que nous avons été. Malheureusement, YouTube n’est plus une plate-forme neutre, suivant ainsi l’évolution malsaine de Facebook ou encore de Twitter.

Covid-19 : le port du masque bientôt obligatoire en entreprise

L’annonce a été faite ce mardi matin par Élisabeth Borne, ministre du Travail, aux partenaires sociaux. Seule exception : les bureaux individuels.

Source : le Parisien (18 août)

Pourquoi cet acharnement ? Premièrement, les pays du nord de l’Europe rejettent encore le port du masque et ne s’en sortent pas plus mal. Deuxièmement, la mortalité en est toujours à son plus bas concernant les chiffres officiels du covid, avec 10-15 morts par jour, soit environ 1% du nombre de morts journalier habituel en France. Que fait-on en attendant contre le cancer qui tue dans des proportions bien plus alarmantes ? Peut-être cela soulève-t-il trop de questions gênantes sur la qualité de notre alimentation et de l’environnement, et sur la pollution électromagnétique, par exemple ?

Masques obligatoires pour tous les élèves de plus de 11 ans

Ce masque sera fourni par les parents, car c’est « une fourniture comme les autres, comme la trousse », a indiqué le ministre, qui a rappelé que l’allocation de rentrée scolaire avait été augmentée de 100 euros cette année.

Source : 20 Minutes (21 août)

Le masque chirurgical, une « fourniture scolaire » ? À quoi pense donc le ministre de l’Éducation ? Et cette énième dépense supplémentaire va une fois de plus accabler les familles les plus modestes déjà fragilisées par les politiques économiques désastreuses de la zone euro, et aujourd’hui par les contrecoups économiques du confinement.

Biélorussie

Face aux critiques de l’UE, Loukachenko renvoie la balle et évoque les Gilets jaunes

Après l’appel d’Emmanuel Macron lancé le 16 août aux Européens pour soutenir les Biélorusses qui manifestent pacifiquement, le président du pays a invité les dirigeants des pays occidentaux à mobiliser leur attention sur leurs problèmes, notamment les Gilets jaunes en France, avant de discuter de ceux de la Biélorussie.

Source : Sputnik (19 août)

CQFD.

Macron incite à soutenir les manifestants pacifiques en Biélorussie, Zakharova évoque les Gilets jaunes

L’appel d’Emmanuel Macron adressé aux Européens pour « se mobiliser aux côtés des Biélorusses qui manifestent pacifiquement », a fait réagir la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Maria Zakharova a ainsi voulu savoir quand le président français allait exhorter l’UE à soutenir les Gilets jaunes...

Source : Sputnik (17 août)

Avant de vouloir faire la leçon aux autres et s’attirer ainsi les foudres internationales, il faut veiller à être soi-même irréprochable.

Biélorussie : les Européens exhortent Poutine à pousser pour un dialogue avec l’opposition

Les dirigeants européens veulent que le président russe fasse pression sur Alexandre Loukachenko. Svetlana Tikhanovskaya [la cheffe de file de l’opposition biélorusse] appelle de son côté l’UE à rejeter les résultats.

Source : l’Express (19 août)

Intéressant, nous verrons bien la réaction de Poutine. Il faut dire que, parmi les dirigeants européens, on s’y connaît en élections irréprochables… À moins que ce ne soit l’inverse en France, soumise en 2017 à une propagande médiatique exécrable en direction du seul Macron, les règles concernant l’égalité du temps de parole et un juste traitement médiatique ayant été piétinées par la loi Urvoas.

États-Unis

Apple dépasse le seuil des 2 000 milliards en Bourse

En doublant sa valeur en deux ans, le géant de l’informatique est devenu la première société américaine à franchir ce cap symbolique.

Source : 20 Minutes (21 août)

Le numérique est aujourd’hui d’une immense valeur stratégique. La toute-puissance d’entreprises américaines telles qu’Apple permet aux États-Unis de disposer d’un savoir et d’une force de frappe inégalés… et laisse entrevoir un monde lugubre où les entreprises privées pourraient supplanter les États.

Quand trop d’énergies renouvelables privent la Californie… d’électricité

L’État a tellement privilégié l’éolien et le solaire que les opérateurs doivent procéder à des coupures de courant en l’absence de vent et de soleil.

Source : le Point (20 août)

L’énergie est un enjeu stratégique majeur. Si miser tous ses approvisionnements énergétiques sur les énergies fossiles engendre d’immenses problèmes, tout miser sur les énergies renouvelables est manifestement tout aussi risqué.

ONU : Washington va « bientôt » activer une procédure contestée pour rétablir les sanctions anti-Iran

Les États-Unis vont « bientôt » activer un mécanisme controversé visant à imposer au Conseil de sécurité de l’ONU le rétablissement de toutes les sanctions internationales contre l’Iran, a déclaré mercredi 19 août le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.

Source : le Figaro (20 août)

Pour rappel, les États-Unis ont subi un camouflet au sujet de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran le 16 août. Cette énorme défaite diplomatique est extrêmement intéressante, car les États-Unis apparaissent isolés sur le plan international. En effet, les vassaux habituels n’ont pas suivi.

France

De Camaïeu à Airbus, le panorama des destructions d’emplois en France liées au coronavirus se dessine

Les suppressions de postes attendues chez Camaïeu ne sont qu’un exemple de ces entreprises poussées dans le rouge par la crise du coronavirus en France. Les centaines de suppressions de poste qui vont intervenir chez Camaïeu viennent s’ajouter à toutes celles déjà répertoriées depuis le confinement. Les secteurs de l’habillement et de l’industrie étaient déjà fragiles (manifestations et Gilets jaunes n’ont rien arrangé...), mais le secteur aéronautique, lui, était d’ordinaire fortement recruteur...

Source : France info (17 août)

Après les lois antisociales dictées par les GOPÉ (lois imposées par la Commission européenne), qui ont créé la crise des Gilets jaunes, touchant les commerces, le choix du confinement sera-t-il le tombeau de notre économie ? Pourtant, le Covid-19 n’a pas tué davantage que la grippe, à période équivalente. Ainsi, le confinement aveugle et brutal apparaît avec le recul comme criminel, car il aura fait exploser le chômage et donc la misère.

L’ONG Acted demande que les meurtres d’humanitaires soient reconnus comme crimes contre l’humanité

L’ONG Acted, dont six employés français ont été tués le 9 août au Niger, a appelé mercredi à Paris la France et la communauté internationale à reconnaître les meurtres d’humanitaires comme des crimes contre l’humanité. « Nous espérons un geste fort de la France pour aider à renforcer la protection des humanitaires et mettre un terme à l’impunité », a déclaré lors d’une conférence de presse le cofondateur de l’ONG, Frédéric Roussel. « Nous avons demandé à la France, au Niger, à l’Union européenne, aux Nations unies d’inclure les crimes contre les humanitaires sur la liste des crimes reconnus comme crimes contre l’humanité », a-t-il poursuivi. « Nous voulons que la France porte cette résolution à l’ONU en septembre », a-t-il précisé.

Source : Sud-Ouest (19 août)

Ces meurtres sont évidemment à condamner. Cela dit, Acted a une réputation sulfureuse. Malheureusement, il arrive que certaines ONG comme celle-ci servent de faux nez pour une ingérence occidentale contestable dans des pays souverains.

Emmanuel Macron panique : l’augmentation des demandes de Frexit, inspirées par Nigel Farage, panique le bloc Bruxellois

Emmanuel Macron pourrait faire face à de sérieuses pressions pour organiser un référendum sur le Frexit similaire à celui du Royaume-Uni, selon un militant eurosceptique français. Entretien avec Charles-Henri Gallois en vidéo et résumé écrit.

Source : Daily Express (18 août) – en anglais

La presse anglaise en parle régulièrement... Qu’attendent les médias français, pourtant les premiers concernés ?

Coronavirus : le gouvernement reporte d’une semaine la présentation du plan de relance

À une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement préfère se concentrer sur la reprise de l’épidémie de Covid-19 et le renforcement des mesures sanitaires avant de parler de relance économique. Le calendrier du plan n’est pas remis en question.

Source : les Échos (22 août)

Éviter 10 morts par jour est-il vraiment plus important que de sauver des milliers d’emplois ?

Asie

Chine : une cadre du Parti communiste dénonce l’autoritarisme de Xi Jinping

C’est une nouvelle voix critique qui s’élève en Chine. Cette fois-ci, c’est une cadre du Parti communiste chinois, professeure à l’école du parti, qui monte au front face à l’autoritarisme grandissant du président chinois. Un affront pour le parti unique, qui a acté son expulsion pour atteinte grave à la réputation du pays.

Source : RFI (19 août)

La Chine est un système politique à parti unique, ce qui, en soi, n’est guère démocratique. Le centralisme du parti communiste fait également obstacle à l’expression des voix dissidentes. Reste que Xi Jinping est à la tête d’un pays en guerre, régulièrement menacé par les intentions hégémoniques de Washington, contre qui il doit se défendre.

Le premier opposant de Poutine se voit proposer l’asile politique par Macron

Ce jeudi 20 août, Emmanuel Macron a fait savoir que la France était prête à accueillir l’opposant russe Alexeï Navalny.

Source : Valeurs actuelles (21 août)

Pourquoi ne l’offre-t-il pas à Julian Assange, ou encore à Edward Snowden, à qui la Russie de Poutine a assuré l’asile politique ?

Aucun poison n’a été découvert dans le sang d’Alexeï Navalny, selon l’hôpital où il est soigné

L’opposant russe a été placé en réanimation dans un hôpital d’Omsk le 20 août. Alors que son entourage évoque la possibilité d’un empoisonnement, le vice-directeur de l’hôpital a déclaré qu’aucune trace de poison n’avait été détectée dans son sang. Emmanuel Macron s’est dit « extrêmement préoccupé et attristé » par la situation et a déclaré que « toute la clarté devra être faite ». Il est « prêt à apporter toute l’assistance nécessaire à Alexeï Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l’asile, de la protection ». La chancelière allemande a ajouté qu’Alexeï Navalny pourrait recevoir « toute aide médicale en France ou en Allemagne ».

Source : RT France (21 août)

Des accusations récurrentes d’empoisonnements d’opposants russes, non étayées à ce jour. Nous n’entendons étrangement plus parler de M. Skripal et de sa fille, soi-disant empoisonnés à Londres par les services secrets russes, alors qu’aucune preuve n’a jamais été présentée et que les deux ont survécu…

Corée du Nord. Kim Jong-un convoque un congrès exceptionnel du Parti des travailleurs

Les congrès exceptionnels du parti au pouvoir en Corée du Nord sont des événements rares. Le dernier datait de 2016, et il a fallu attendre jusqu’à trente-quatre ans entre deux sessions. Le prochain aura lieu en janvier, après le constat par Kim Jong-un de « défaillances ».

Source : Ouest-France (20 août)

Manifestement, ce congrès relève plus d’une opération de communication intérieure que d’une réelle instance démocratique.

La Chine promet de protéger ses entreprises après des mesures américaines contre Huawei

La Chine prendra « toutes les mesures nécessaires » pour protéger les intérêts légitimes de ses entreprises, a averti jeudi le ministère du Commerce à Pékin, en réponse à l’alourdissement des mesures américaines à l’encontre de Huawei Technologies.

Source : Reuters (20 août)

Du bon sens, dont bien des pays d’Europe feraient bien de s’inspirer : l’extraterritorialité des lois américaines et la politique de sanctions unilatérales n’ont que trop duré.

Les factions palestiniennes font bloc contre l’accord de paix Israël-Émirats

À presque une semaine de l’accord en vue d’une normalisation des liens entre les Émirats et Israël, les factions palestiniennes sont réunies pour le dénoncer et déterminer une stratégie de réponse.

Source : RFI (20 août)

Si certains pays arabes ont sacrifié la solidarité avec ce peuple opprimé au nom de leurs intérêts immédiats, les Palestiniens ont bien compris qu’ils devaient résister à la politique israélienne qui cherche à « diviser pour régner ».

Mali

Mali : les putschistes promettent des élections, IBK démissionne

Le président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), arrêté mardi, a annoncé sa démission dans la nuit. Épilogue d’une journée de mutinerie qui s’est transformée en coup d’État. Les officiers mutins promettent l’organisation d’élections « dans des délais raisonnables ».

Source : Libération (19 août)

Le Mali est un pays déstabilisé politiquement, socialement et militairement. Nous verrons bien quels seront les résultats de ce putsch.

Coup d’État au Mali : la solution démocratique promise par l’armée suscite des inquiétudes

Après l’arrestation et la démission forcée du président malien, les militaires putschistes ont appelé à une transition politique civile en vue de nouvelles élections générales. Mais la situation du pays suscite de nombreuses interrogations quant à la possibilité d’une issue démocratique rapide.

Source : France 24 (20 août)

La grande inquiétude concernant le Mali est la capacité du pays à repousser le djihadisme malgré sa situation interne.

La France poursuit l’opération militaire Barkhane au Mali

Les opérations militaires de la force Barkhane au Mali se poursuivent en dépit des troubles actuels dans le pays, a déclaré jeudi la ministre des Armées, Florence Parly.

Source : Reuters (20 août)

