Rwanda - France : Kagamé et Macron, la Francophonie et la Justice

Cette fois-ci, Emmanuel Macron peut préparer le tapis rouge pour accueillir le Dictateur Paul Kagamé comme l’avait (quasiment) fait avant lui, Nicolas Sarkozy pour Mouammar Kadhafi. Macron n’avait-il pas déjà félicité Kagamé pour sa dernière et stalinienne réélection ? N’avait-il pas applaudi à l’accession de ce même Kagamé à la Présidence de l’UA. Il a maintenant pu lui offrir celle de l’Organisation Internationale de la Francophonie à travers l’appui qu’il a donné, au nom de la France (!), à la candidature d’une Rwando-américaine anglophone, Louise Mushikiwabo, Ministre des Affaires Etrangères du Rwanda.

Faut-il rappeler que Paul Kagamé :

- a planifié et organisé l’invasion par l’armée ougandaise, du Rwanda le 1/10/1990. Ce qui était le premier de tous les crimes : le crime contre la Paix. Ce crime a été la cause d’une guerre de 3 ans et demi et a débouché sur l’attentat du 6/4/1994 contre l’avion présidentiel rwandais et, de la sorte, a initialisé le Génocide des Tutsis du Rwanda ;

- a été le premier, lors de cette invasion, à commettre le premier crime contre l’humanité en assassinant des civils innocents, en engageant dans les combats des enfants soldats, en utilisant la population en tant que bouclier humain, refusant le retour des déplacés de guerre sur leur terre pour 1.000.000 de réfugiés (dans leur propre pays, aux portes de Kigali en février 93) ;

- a été le premier à commettre le premier crime de guerre en sabotant la centrale électrique de Ntaruka, qui n’était pas un objectif militaire ;

- a fait assassiné Ndadayé qui refusait d’héberger la « coopération américaine à la commission » de l’attentat du 6/4/1994 ;

- a planifié, préparé et fait exécuter l’attentat sur l’avion présidentiel, déclencheur du Génocide et est donc celui qui, indirectement, a « fait faire » aux Hutus extrémistes, le Génocide des Tutsis du Rwanda ;

- a refusé l’aide internationale pour faire arrêter le Génocide ;

- a conduit les deux guerres du Zaïre et de la RDC, dont Navi Pillay a estimé qu’elles pouvaient être qualifiées de génocidaires avec plus de 6.000.000 de victimes directes et collatérales [1] ;

- est à la base de l’assassinat du Président Laurent Kabila de RDC (suivant Gérald Gahima[2]) ;

- s’est fait plébisciter Président à vie de la deuxième « République Démocratique Africaine à Parti Unique » (après celle de Musévéni) sur le score de 98%, digne de Pol Pot ;

- a accusé la France dans une interview à Jeune Afrique d’avoir eu un « rôle direct dans “la préparation politique du Génocide” et dans “son exécution même”[3].

- a fait démolir le centre d’Echange Culturel Franco-Rwandais à Kigali ;

- a fait admettre le Rwanda dans le Commonwealth[4],

- a fait de l’anglais la deuxième langue nationale après le kinyarwanda (l’Administration Publique et l’Enseignement sont désormais anglophones) ?

Faut-il souligner que Louise Mushikiwabo :

- a déclaré sentencieusement « L'anglais est une langue avec laquelle on va plus loin que le français, au Rwanda, le français ne va nulle part ! »

- a maintenu, en instance, l’accréditation d’un ambassadeur de France au Rwanda jusqu’à présent (si pas d’erreur)[5]

- a fait mettre dans sa bibliographie Wikipédia qu’elle est la sœur de Landoald Ndasingwa (ministre de l'Agriculture et des Affaires sociales du gouvernament de transition), ce qui lui confierait une certaine aura de « survivante » du Génocide vis-à-vis des « non survivant(e)s » (On dit que l’’assassinat de Lando, de sa femme et de ses enfants serait le fait du FPR et non des Rwandais, compte tenu que l’endroit de leur mort est incompatible avec la thèse de l’assassinat par des Hutus génocidaires ou par l’AGR) ;

- a fait dire à ses « hagiographes thuriféraires » de service qu’elle est la petite nièce de l’abbé Alexis Kagamé[6]. (Si ce n’est pas une affabulation, pure et simple, ce serait un aveu d’appartenance à l’Akasu de Rucunchu du clan des Ababega dont Kagamé serait descendant)[7] ?

Faut-il accepter que le gouvernement rwandais

- ne soit pas en règle de cotisation à l’OIF depuis plusieurs années malgré des « ristournes » lui accordées [8] ;

- passe via l’ORTPN (Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux) un « contrat » sponsorisant l’équipe des « Gunners » d’Arsenal, équipe fétiche de Paul Kagamé. Plusieurs millions de £ (40 millions de US$ sur trois ans) pour promouvoir le tourisme au Rwanda[9] ?

Ne doit-on pas s’insurger :

- devant l’annonce que l’instruction sur l’attentat du 6/10/1994 déboucherait sur une proposition de non - lieu (à vérifier) ;

- devant l’évidence, dans ce cas précis, d’ingérence du pourvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire allant à l’encontre du principe de séparation et d’indépendance de ces pouvoirs dont justement le Président est le garant constitutionnel[10] ;

- devant le fait que la France et sa Présidence, la Francophonie et le reste de la Communauté Internationale abdiquant toute pudeur et, toute honte bue, acceptent l’argent sale que les crimes de Kagamé rapportent directement ou indirectement à quelques fausses Fondations, fausses ONG pour quelques potentats politiques corrompus (or, diamants, coltan du sang et autres minerais, pétrole, terres rares et bois précieux) ?

Ne faut-il pas s’interroger :

- est-on tombé si bas au Pays du Siècle des Lumières, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen[11], du Quatrième Pouvoir pour éluder ces questions ;

- ne peut-on plus s’exprimer qu’en des termes que la Magistrature Suprême nous invitent à imiter : « Casses-toi, pauvre con », « passer les quartiers au karcher », « les illettrés et les édentés », « je traverse la rue, je vous en trouve du travail » ;

- Macron serait-il capable de faire avec Kagamé ce qu’à Kadhafi, Sarkozy fit .... ;

- ne faudra-t-il pas bientôt paraphraser Clémenceau, pour notre communauté qui serait passée directement de la barbarie à la décadence sans transiter par la civilisation ;

- faudra-t-il un nouveau Zola pour dire « J’accuse » ... ?

Il n’a fallu attendre que 12 ans, pour la réhabilitation de Dreyfus. IL est vrai qu’il n’y a que 28 ans que le Génocide a été initié et que pour que la vérité sur Katyn soit dite, il a fallu 70 ans....

Honte et dégoût. Merci Macron (Les Goguettes[12])