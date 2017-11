Sondages : La colère contre la politique de #Macron UE MEDEF ultra majoritaire !

L’ensemble des sondages de tous les instituts se rejoignent : les voyants sont aux rouges contre la politique de Macron UE MEDEF. Le banquier installé à l’Elysée qui insulte les français et mène à marche forcée une violente offensive anti sociale aux services des riches en application des ordres données par l’Union Européenne et pour satisfaire aux revendications du MEDEF a réussi le tour de force de se mettre à dos près de deux français sur trois en moins de six mois. La colère est explosive dans le pays et ne demande qu’à s’organiser. Dans ces conditions, on se demande bien pourquoi les syndicats, CGT en tête se refusent à organiser une mobilisation tous ensemble et en même temps avec comme le propose le PRCF depuis maintenant des mois, rejoint par Mélenchon le 23 septembre dernier, pour initier le mouvement une énorme manifestation sur les Champs Élysées à Paris.

La majorité des français opposés à la politique de Macron UE MEDEF

D’après un sondage Harris Interactive réalisé fin octobre, les français sont deux fois plus nombreux à ne pas du tout faire confiance (23%) à Macron qu’à lui faire vraiment confiance (12%). Plus de la moitié ne fond pas confiance à Macron qui ne bénéficie que du soutien d’une partie des sympathisants de la droite et du centre (LR, LREM & PS).

L’enquête de l’institut IFOP réalisée à la même date confirme la cristallisation et la dynamique de l’opposition à la politique de Macron. 55% des français désapprouvent la politique de Macron, et même 31% (+ 2 points) désapprouvent totalement. C’est 3 fois plus que l’ultra minorité (11%) qui approuve totalement la politique du président des riches. En six mois Macron et sa politique ont dégringolé de 22 points. C’est énorme !

Dans le détail, si les artisans, les professions libérales et cadres supérieurs affichent leurs satisfactions majoritaires de la politique pro riche et pro patronal de Macron (respectivement 50% et 57% de taux d’approbation), 69% des ouvriers et 60% des employés condamnent totalement cette politique. Oui Macron mène la lutte des classes pour les riches, et les travailleurs en sont bien conscients. Il est bien dommage qu’il n’y ai plus que dans les états majors syndicaux que l’on se refuse à mener la lutte des classes mais pour défendre les travailleurs. En termes d’age, il n’y a que les 65 ans et plus pour soutenir mollement l’homme de main du MEDEF et le factotum de la Commission Européenne en France ; Sans doute que beaucoup de retraité n’ont pas encore compris que Macron c’est la baisse des retraites, et la casse de la Sécu ! En revanche, les jeunes, et les actifs s’opposent frontalement à la politique de Macron qui les agresse violemment (entre 44% et 59% désapprouvent sa politique). Géographiquement, il n’y a guère que dans l’agglomération parisienne que Macron bénéficie d’un soutien réel (51% d’approbation de sa politique), tandis que partout ailleurs, l’opposition est ultra majoritaire y compris dans les grandes villes de province (60%).

Ces résultats ne sont pas totalement une surprise, la politique de Macron étant directement dictée depuis Bruxelles pour satisfaire aux quatre volontés du grand patronat, des banques, des multinationales et étant exactement la même que celle que les travailleurs ont condamnés et sanctionnés dans les urnes en dégageant Sarkozy puis Hollande. La surprise la vitesse de la montée de la colère, le pouvoir Macron étant déjà totalement usé et isolé en à peine quelques mois. Et si ce dernier tente de prendre de vitesse toute opposition en utilisant les méthodes les plus antidémocratique en pratiquant le totalitarisme dans l’exercice du pouvoir, cela a provoqué un tsunami d’opposition qui ne demande qu’à se fédérer pour stopper le coup d’état social en cours, La vraie question que chaque travailleur doit se poser, et doit poser dans son syndicat, c’est pourquoi cette convergence des oppositions dans la lutte n’est elle pas effective ? pourquoi ces journées de manifestations et de grève en ordre dispersées et diluée dans le temps ? pourquoi se refus d’une manifestation nationale ? Bien sûr on sait que la CFDT de Berger et Mailly contre les syndicats FO veulent sauver Macron et empêcher que s’unissent la légitime colère populaire, mais la forte mobilisation dans la rue et avec des grèves très suivies depuis la rentrée, le soutien majoritaire dans l’opinion au mouvement social démontre que cette diversion ne prend pas auprès des travailleurs qui attendent et veulent un vrai calendrier de luttes gagnantes.

Ordonnances, ISF, Sécu, Education Nationale : dans tous les domaines, les français opposés au coup d’état anti social de Macron UE MEDEF

Plus d’un français sur deux condamne la politique économique du régime Macron et près de deux sur trois juge que le pouvoir ne se préocuppe pas des français. Sur ces deux questions les soutiens fermes de Macron sont deux fois moins nombreux que les opposants totaux. Le clivage de classe est hyper marqué, alors que seuls les professions libérales et cadres supérieurs – c’est à dire les plus aisés – jugent Macron proche de leurs préoccupations.

Dans une note récente,les analystes de l’IFOP soulignent que si les ouvriers et les employées sont ceux qui ont le plus refusé de reporter leur vote sur Macron au second tour de la présidentielle, ils soutiennent massivement les grèves et manifestations contre la politique de Macron, les ordonnaces loi travail notamment( 65% et 83% de soutien respectif pour les employés et ouvriers)

Ouvriers et employés ne sont pas dupe du tour de passe passe sur la CSG et les cotisations sociales : si 27% approuvent se laissant embobiner sans voir que cela revient en réalité à une baisse de salaire, 48% soit près du double s’y oppose.

Sur la forme, les travailleurs français ont bien identifié le mépris de classe qui perle à travers chacune des mesures, chacune des prises de parole d’un président qui ne cessent de les insulter pour mieux casser la France.

61% des français toujours selon l’IFOP sont opposés à la suppression partielle de l’ISF. Sans surprise cette opposition est massive parmis les jeunes, les employés, les ouvriers et ne recueillent qu’un soutien à peine majoritaire que parmi les “cadres et professions libérales”, et ceux dont les revenus mensuels dépassent les 4000 €. 3 français sur 4 sont convaincus que la suppression de l’ISF ne conduira pas à augmenter l’investissement dans les entreprises, une large majorité est convaincu que cela ne changera rien en termes d’évasion fiscale : ils ont bien compris que ces arguments repris en cœur par les éditocrates faisant la campagne de Macron c’est se payer leur tête.

Au contraire, 3 français sur 4 sont convaincus que la suppression de l’ISF va augmenter les inégalités.

Opposition à Macron : les français soutiennent la France Insoumise

Malgré le tir de barrage permanent, les campagnes de calomnies, la dynamique dans l’opposition apparait clairement du coté de la gauche de l’échiquier politique, avec un soutien affiché marqué à la France Insoumise comme première force d’opposition (39% contre 9% au PS, 20% au FN et 24% au LR). A noter que la FI est en tête dans toutes les catégories de la population et en particuliers chez les employés et ouvriers, chez les jeunes, les actifs. Et Mélenchon apparait en tête des personnalités politique française, dépassée de peu par le présentateur télé vedette, Nicolas Hulot – dont les sondeurs indiquent par ailleurs qu’il n’a aucune influence sur le gouvernement pour une majorité des français….

