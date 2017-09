Soutien au mouvement contre les ordonnances : 74% des français convaincus que les ordonnances ne créeront pas d’emplois ! #loitravailXXL

Les français convaincus que les ordonnances ne créeront pas d’emplois

Interrogés pour un sondage Odoxa le figaro réalisé les 13 et 14 septembre dernier, 60% des sondés déclarent que Macron a eu “tort de dire qu’il ne céderait rien aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes”. Un résultat qui ne surprend personne lorsque l’on sait que plus de 60% des français condamnent le recours aux ordonnances – totalement anti démocratique – pour casser le code du travail.

Malgré l’intense propagande médiatique en faveur de la casse du code du travail par les euro ordonnances loi travail XXL lancées par Macron et dictées par l’Union Européenne et le MEDEF, à peine 26% des français pensent que cette destruction des principaux droits des travailleurs permettra une baisse du chômage. Au contraire, il sont un tiers plus nombreux ( 38%) à juger que les ordonnances XXL vont augmenter le nombre de chômeurs. Il est certain que la politique de Sarkozy et Hollande – appliquant les mêmes ordres de Bruxelles et du grand patronat – ont déjà conduit à une forte hausse du chômage. Un français sur trois estime que les ordonnances loi travail XXL n’auront aucun impact sur le chômage. en clair, 3 français sur quatre sont convaincus que les ordonnances ne créeront pas d’emplois.

Et 50% des sondés espèrent que le mouvement social va prendre de l’ampleur. Logique quand 55% des sondés répondent par ailleurs que le Code du Travail ne protège pas assez les travailleurs.

Minoritaire dans les urnes, Macron et sa politique sont également violemment minoritaire dans l’opinion. Brutaliser le pays, attaquer les travailleurs, insulter le peuple sont donc ici les seuls arguments de Macron, des LREM et de son appareil médiatiques de bourrage de crane pour imposer par la force la destruction de plus d’un siècle de conquêtes sociales et démocratiques.

Les français savent que Macron c’est le président des riches, sa politique celle de la droite

Mois après mois, Macron bat les tristes records d’impopularité de Hollande. Dans un sondage ODOXA réalisé les 13 et 14 septembre, 56% ( + 15 points) jugent que Macron est un mauvais président.

Selon un sondage Viavoice pour le quotidien Libération, 53% des français jugent que Macron est un président au service des riches, 43% estiment qu’il est de droite, 48% s’opposent aux ordonnances loi travail contre 36% qui y sont favorables.

Les bonimenteurs des médias de l’oligarchie capitaliste ne réussissent donc pas à faire avaler des couleuvres aux travailleurs, ces derniers constatant chaque jours qu’ils soient dans l’emploi ou au chômage ce qu’est la dure réalité de l’exploitation capitaliste dans leur quotidien.

De fait, le 21 septembre et le 23 septembre c’est à nouveau dans la rue que la contestation contre l’euro régime Macron anti populaire va se mobiliser et s’étendre, avant que dès le 25 septembre en suivant l’exemple des routiers les travailleurs, pour défendre leurs droits, les travailleurs ne décident de répondre par le blocage des profits – tous ensemble et en même temps – à ceux qui bradent le pays et cassent les acquis des travailleurs. Pour lancer le nécessaire et puissant front populaire pour faire place aux peuples.

