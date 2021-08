Sur les effets indésirables des vaccins anti covid

Classique article de désinformaton. Un de plus...

Les cas rapportés sont des cas observés après injection d’un vaccin, ou prise d’un médicament.

En aucun cas cela signifie que ces cas rapportés sont liés au vaccin ou au médicament ! C’est tellement évident, que je me demande pourquoi je dois répéter cette notion. Peut être parce que les antivax ne comprennent rien à rien...

Démonstration : 100% des effets rapportés ont été détectés chez des gens qui ont respiré et des gens qui ont bu de l’eau, après qu’ils aient bu de l’eau ou qu’ils aient respiré. Conclusion typique d’un antivax : l’air et l’eau sont toxiques et responsables d’effets secondaires graves...

D’est d’ailleurs ce qui est dit sur la page d’accueil de la base de donnée :

« Les informations publiées sur le présent site internet concernent des effets indésirables suspectés, par exemple des événements médicaux ayant été observés après l’utilisation d’un médicament, mais qui ne sont pas obligatoirement liés ou dus au médicament.

Les informations sur les effets indésirables déclarés ne doivent pas être interprétées comme signifiant que le médicament ou la substance active provoque l’effet observé ou que son utilisation présente un risque. Seule une analyse détaillée et une évaluation scientifique de toutes les données disponibles permettent des tirer des conclusions robustes sur les bénéfices et les risques d’un médicament. »

Pour savoir si des pathologies sont liées à un médicament ou à un vaccin, il faut comparer deux cohortes, une vaccinée et l’autre non, et analyser au sein de chaque cohorte, qui doivent etre composées de la même façon (rapport H/F ; tranche d’age, pathologies existantes, etc.), et la fréquence des pathologies rapportées dans l’une et l’autre cohorte.



Tant que ceci n’est pas fait, les discours comme ceux de cet article ne sont que des discussions de comptoirs...