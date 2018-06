Théo, un si gentil garçon

En démocratie, on juge des faits et non des personnes. Les deux affaires sont distinctes et n’ont a priori rien à voir l’une avec l’autre. Un délinquant a droit à la justice ; c’est-à-dire que, quand bien même un citoyen transgresse la loi, il ne sort pas de la société et bénéficie des droits que tous nt (celui d’être justiciable).

Il est d’autres pays où l’on voit différemment. Israël, par exemple ; ainsi, lorsqu’un palestinien commet un acte de résistance - ou s’adonne au terrorisme, je mets le point de vue des deux parties - l’Etat israélien exerce des représailles sur des familles entières, en détruisant leur domicile, et non sur l’individu seul.

Voilà donc ce qui se passe dans un état de droit dit démocratique : l’individu seul est responsable de lui-même, il est majeur.

Concernant cette affaire dite du viol, on peut tout de même s’interroger sur la disproportion observée entre les lésions et les faits. On est loin de l’oeil pour oeil, dent pour dent.