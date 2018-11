Tous à l’Élysée. Message d’un écolo aux gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes s’est initialement mis en branle contre la cherté de l’essence qui, pour un écolo, est, à 1,60, encore sous estimée. Car si l’on devait « internaliser toutes les externalités » (coût et entretien des routes, coûts sanitaires et écologiques) une rapide analyse montre que l’on serait plus probablement entre 4 et 5 euros du litre.

Toutefois, ne nous trompons pas de combat, l’écologie n’est ici qu’un prétexte à un changement de fiscalité en faveur de la classe possédante. Des cadeaux : CICE, suppression de l’ISF et autres boucliers fiscaux pour les uns, pourtant déjà champions de l’optimisation fiscale, et précarisation (loi Travail) et augmentation du coût des carburants pour les autres, pour ce qui concerne les mesures les plus emblématiques. Prétendre que l’on préfère taxer le carburant au travail est une ignominie quand la taxation du carburant s’applique à tous, sans considération d’assiette fiscale. Or, comme pour la TVA, tout le monde comprend qu’une augmentation de l’essence n’a évidemment pas le même impact pour un smicard de banlieue avec deux chiards sur la banquette arrière que pour un rentier en peignoir Dior des Champs-Élysées bien sous tous rapports. Ces gens ne savent de toute façon probablement pas combien coûte l’essence ni même à quoi peut bien servir un gilet jaune puisque c’est leur chauffeur qui les conduit.

De plus certains, là aussi, semblent plus égaux que d’autres face à la pollution. Les statistiques de rejet de Co2 par exemple font toujours état de moyennes nationales or, il semble évident que plus l’on possède et plus l’on pollue, il serait donc logique de commencer par taxer ceux qui polluent le plus. Et pour cela, il faudra d’abord affiner les statistiques.

Enfin d’un point de vue plus philosophique c’est bien ce que j’appelle ce « libéralisme totalitaire » et dont M. Macron représente l’ultime avatar qui est à l’origine de l’écocide planétaire. Car, c’est en effet l’application des principes de rentabilité économique dits libéraux à tous les secteurs de la vie qui engendre la mort et la destruction de tout ce qu’il y a de vivant sur notre planète. Il est donc tout à fait contradictoire de prétendre œuvrer en faveur de l’écologie quand on ne cherche par ailleurs qu’à étendre le règne de la rentabilité du capital jusque dans les moindres interstices.

Ainsi, pour un écologiste conséquent, il est manipulatoire de vouloir opposer les gilets jaunes à l’écologie. Cela ne ferait qu’en affaiblir la vitale nécessité. Et puis j’aimerais bien savoir qui d’un gilet jaune au vieux tacot ou de ces écolos en peignoir Dior pollue le plus. On risque d’avoir des surprises.

Il n’est pas anodin que cette contestation transpartisane (enfin !) se cristallise autour de l’énergie qui est le moteur du système économique.

#Tous à l’Élysée.

https://commentairesengoguette.wordpress.com/2018/11/24/tous-a-lelysee-message-dun-ecolo-aux-gilets-jaunes