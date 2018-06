Trump faiseur de paix et fossoyeur du mondialisme et du multilatéralisme ?

TRUMP ? Le fou, le violent, le rustre, l'irresponsable comme aiment à le présenter les médias, a réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu faire, négocier avec la Corée du Nord, et aller vers un accord de dénucléarisation complète.

Mais l'U.E se refuse à comprendre comment fonctionne Trump, ce n'est pas un diplomate qui choisit un langage chatié, avance à pas de clerc, manie le compromis de telle façon que souvent on n'aboutit à rien de concret ou de solide, comme cet accord avec l'Iran qui était bancal, si ce n'est des compromissions qui ne font que repousser les problèmes.

Trump a lui forgé sa puissance dans le combat des hommes d'affaires, dur, impitoyable, où les compromis sont arrachés de haute lutte.

Il fonctionne sur la stratégie de la pression . Il tape très fort sur la table au début, dans les mots et les exigences, puis après viennent les concessions, mais qui seront d'autant moins importantes qu'il aura tapé fort au départ. C'est une méthode de négociation, un jeu, qu'il domine parfaitement, mais qui est très éloigné de nos diplomaties habituelles. Il sait faire des bises et des tapes dans le dos, on l'a vu avec Macron, mais rien de concret après les embrassades, ou alors il sait menacer des pires sanctions, en sachant bien qu'il lui faudra calmer le jeu, pour obtenir un résultat.

Que veut TRUMP

Une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, ce qui changera complètement la situation dans la région. La Chine dans cette négociation a été très impliquée et a aidé les États Unis pour faire plier le dirigeant Nord coréen. La Corée du Sud a elle aussi joué un rôle essentiel. En négociant avec la Corée du Nord, c'est de la Chine et du Japon que Trump se rapproche et avec lesquels il a pour ambition d'équilibrer les échanges.

Que veut Kim Jong-un,

La levée des sanctions économiques, il doit augmenter le niveau de vie de son peuple qui ne peut se contenter d'idéologies, et pour cela établir des relations normales avec la communauté internationale, dont ils souhaite la reconnaissance.

Alors bien sur la Corée du Nord est une dictature avec un régime communiste type Stalinien, et on ne va pas en faire une démocratie du jour au lendemain, mais c'est un progrès énorme pour la pacification dans cette région et peut être un premier pas vers la réunification des deux Corées, ce que veulent les peuples de la région.

Des gestes d'amitiés inattendus ont eu lieu entre Trump et Kim Jong-un, après la signature de ce compromis. Il sait faire aussi.

Le monde sera étonné des résultats a assuré Kim Jong-un.

Trump à l'intérieur connaît des succès incontestables, plein emploi, baisse des impôts, augmentation du pouvoir d'achat, et là il vient de prouver ses capacités de négociateur à l'international.

70% des américains approuvent Trump et sa démarche avec la Corée du Nord. Les républicains parlent déjà du prix Nobel de la paix pour Trump.

Trump va maintenant après ce succès incontestable essayer de négocier avec l'Iran. Son succès avec la Corée du Nord va peser lourd dans les négociations.

Dans un deuxième volet, et cela s'est confirmé avec le G7.

Trump ne veut plus du multilatéralisme.

Il s'attaque au mondialisme brutal, il n'est pas seul dans ce combat.

''Le terme mondialisme est un néologisme qui renvoie à une volonté supposée d'en finir avec l'État-nation comme cadre d'administration politique et de référence identitaire ''

Pour le bonheur de qui ?

Des peuples ou de l'oligarchie financière ?

Trump démonte pièces par pièces le mécano mondialiste et multilatéraliste.. Après les impôts, le climat, l'immigration, il s'attaque aux importations par le biais des taxes.

Depuis le début de l’année 2018, la cote de popularité de Donald Trump connaît une hausse importante dans un contexte de croissance économique aux États-Unis. Hausse de sa popularité dans son pays , baisse de sa popularité en Europe.

Dans le concert des critiques et des attaques tous azimuts et de déclarations infantiles et inutiles, la France occupe une place de choix.

Les politiques, relayés par les médias, ne savent ou donner de la tête, trépignent, s’insurgent, insultent parfois.

Tous les arguments, toutes les insinuations sont bons pour essayer de décrédibiliser TRUMP.

Quand on voit le fonctionnement de l'union Européenne, et sa perte de crédibilité auprès des populations, qui se tournent vers des partis populistes, on peut comprendre la formule de Trump « América First. »

Rien de surprenant dans les décisions de Trump, sur la question climatique, sur l'Iran, sur la Corée du Nord et sur sa politique intérieure, il suit pas à pas son programme électoral.

Alors les rodomontades de la presse de l’U. E, il n'en a cure.

Rester le gendarme du monde et payer pour les autres, il s'y refuse. Alors l'OTAN, le G7 d'où sont absents la Chine et la Russie, ceux qui comptent désormais, n'ont plus d'intérêt pour lui.

L'Union Européenne qui suit son projet mondialiste, ne veut pas accepter que Trump ne veuille pas du mondialisme ni du multilatéralisme, concept qui prévoit un mode d'organisation entre plusieurs états.

TRUMP veut négocier d'état à état suivant le principe 'America First'.

Le mondialisme il veut le détricoter

Ses dernières mesures de taxes sur l'acier et l'aluminium affolent encore une fois les mondialistes.

Mais là encore sa position dure paye. Les négociations avancent avec la Chine.

La Chine deviendra un partenaire privilégié.

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0301694354574-commerce-ebauche-daccord-entre-la-chine-2177195.php

Alors les dirigeants mondialistes de l'U.E veulent abattre celui qui empêche de mondialiser en rond. L'Europe désunie croit pouvoir mener une guerre économique contre les états unis, mais c'est illusoire, il leur faudrait négocier par raison et pure nécessité.

Derrière son aspect agressif et qui semble à certains irréfléchie la démarche de Trump est un calcul savamment élaboré. Le mercantilisme, il connaît, ce doit être un joueur de poker redoutable.

Avec la politique commerciale de Donald Trump, le mercantilisme devient la règle au détriment du multilatéralisme. On est dans des jeux de puissance de la part de la Chine et des États-Unis qui peuvent éradiquer la pratique du multilatéralisme comme garant de la stabilité mondiale.

La doctrine du mercantilisme prône le développement économique par l'enrichissement des nations au moyen d'un excédent de la balance commerciale. C'est un combat constant pour arriver à un équilibre propice à chaque nation.

Le mercantilisme de TRUMP aura-t-il raison d'un mondialisme brutal et d'un multilatéralisme qui nous condamne à l'austérité ?