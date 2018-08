VAR : installation de 72 migrants dans le petit village de Chateaudouble

Pas de petit village souchien qui résiste dit le Reich mondialiste !



Le moindre recoin de l’UE doit être puriné, divisé en ethnies du « vivre ensemble » imprécatif mais pas réel, en chiens de faïence, d’indigènes colonisés véreux et de colons reconnaissant votant Macron, bref assurer par la division la finance mondialiste, telle est la mission des collabos gochos



De toute façon les maires, trop démocratie directe, seront supprimés pour les communautés de communes plus de gauche, plus oligarchiques.