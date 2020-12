10 ans après la révolution tunisienne

Un acteur de premier plan à l’époque nous instruit…

« Plus généralement, l’effet principal des Printemps arabes fut hélas très négatif avec l’implantation de Daech en Syrie et en Irak, puis, après avoir été délogés, la création d’une nuée de mouvements autour de Daech, aussi cruels que décentralisés, qui ont commis de très nombreux attentats partout dans le monde et en particulier en France (Charlie Hebdo, Bataclan, esplanade de Nice, etc.). »

Vous êtes sûr que les Etats-Unis, les deux guerres d’Irak n’ont rien à y voir, que l’on ne pourrait pas en enchaînant les causes et les effets remonter encore plus loin dans cette histoire.

Un acteur de premier plan à l’époque nous instruit avec beaucoup de précision en faisant avec beaucoup d’honnêteté la part entre les faits et son analyse , Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense à l’époque du premier conflit irakien.(Mémoires. Qui veut risquer sa vie la sauvera. Laffont 2019).

A noter, je trouve que ce livre est d’un niveau bien supérieur à ce qui se fait dans le genre malheureusement. C’est aussi une mine d’informations.