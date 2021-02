1789, et si tout était à refaire ?

« La fin de la monarchie, la République victorieuse, et cette devise si souvent proclamée, « liberté, égalité, fraternité »... et si tout cela n’était qu’une belle légende, voire une cynique manipulation ? »

Dans tous les cas, il y a une information qu’il est important de connaître : après 1789, la France est passée d’une monarchie qui avait pour contre-pouvoirs tous les corps intermédiaires, à une oligarchie financière dénuée de tout contre-pouvoirs, le tout sous le vocable trompeur de démocratie.

Depuis, dans un système ou l’illusion domine, la masse d’individus, de plus en plus ignorante et totalement captivée par des téléphones mobiles, dont elle semble ne plus pouvoir se désenchaîner, permet, tels des automates sans cervelle, que sytématiquement

se renouvelle au pouvoir une élite, à l’évidence, de plus en plus immorale et corrompue.

Aussi, avant que les esprits étriqués, à l’image des écrans de portables, finissent par faire des individus des ilotes sans la plus petite reflexion, peut-être est-il encore temps qu’ils se posent la question suivante : comment se fait-il que nous souffrions autant dans ce « merveilleux » régime, tant vanté depuis plus de trois siècles, qu’on appelle « démocratie » ?

