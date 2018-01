2ème état d’avancement de la thèse sur ’La reconnaissance juridique des lobbyistes [...]’

La thèse porte sur La reconnaissance juridique des lobbyistes en Union européenne. Les trois années de préparation de la thèse sont divisées en deux phases. La première est consacrée aux recherches, la seconde à la rédaction effective de la thèse. La première phase comprend trois étapes. La première étape a été achevée durant la première année de thèse. Les deux autres étapes concernent l’officialisation des corps professionnels, d’une part, et la transparence, d’autre part.

Recherches effectuées État de la bibliographie Plan de thèse Parties rédigées Calendrier prévisionnel d’avancement jusqu’à la soutenance

Recherches effectuées

Depuis le précédent état d’avancement de la thèse, le travail de recherches est concentré sur ‘‘L’officialisation des corps professionnels et la reconnaissance juridique des lobbyistes en Union européenne’’. En pratique le travail est surtout consacré à l’étude du droit positif pertinent au regard de l’identification juridique des lobbyistes. Ce travail repose précisément sur l’étude du droit positif pertinent de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Il consiste en la sélection, la lecture, l’analyse et, éventuellement, la critique de dispositions juridiques diverses.

Les résultats de l’étude sont progressivement exposés via : bit.ly/APhDff

État de la bibliographie

Parmi les ressources exploitées pour développer la thèse, la priorité est donnée aux textes de 10 pages ou plus. Depuis le précédent état d’avancement de la thèse, les textes prioritaires dont l’étude est terminée sont :

- Barraud B., La recherche juridique, sciences et pensées du droit, 2016 Paris, L'Harmattan, Logiques juridiques, 550 p., ISBN 978-2-343-09170-9

- Benetti J., La saisine parlementaire (au titre de l'article 61 de la Constitution), Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/1, N° 38, p. 85-98

- Hong S., Nadler D., The Unheavenly Chorus : Political Voices of Organized Interests on Social Media, Policy & Internet, 2015, Volume 8, Issue 1

- IFK, Kontaktaufnahme mit Abgeordneten, Der Verbandsstratege, juin 2015, Ausgabe 46

- Nothhaft C., Moments of lobbying : an ethnographic study of meetings between lobbyists and politicians, thèse, Eriksson G. et Eriksson M. (dir.), 2017, Örebro, Örebro University, Örebro Studies in Media and Communication, 165 p., p. 20, ISBN 978-91-7529-175-8

- Weiler F., Lobbygruppen im politischen Wettbewerb : Die Auswirkungen des Konkurrenzkampfes unter Interessengruppen auf deren Lobbyverhalten, Swiss Political Science Review, 2016

Plan de thèse

Plan Sujet La reconnaissance juridique des lobbyistes en Union européenne. Problématique Par quels moyens les lobbyistes sont-ils juridiquement reconnus en Union européenne ? Partie 1 L'articulation entre les mesures administratives et les dispositions légales, moyen de la reconnaissance des lobbyistes par les acteurs juridiques Titre 1 Le caractère réglementaire des mesures administratives en cas de dispositions légales indéterminées Titre 2 Le caractère régulateur des mesures administratives en cas de dispositions légales spécifiques Partie 2 L'articulation entre le droit strict et le droit souple, moyen de la reconnaissance des lobbyistes par les systèmes juridiques. Titre 1 Le développement du droit souple en prévention au droit strict Titre 2 La pérennisation du droit souple pour nourrir le droit strict

Davantage de détails au sujet du plan de thèse sont disponibles via : bit.ly/APhDplan

Parties rédigées

Durant la phase consacrée aux recherches, le but est de produire le contenu qui sera ensuite organisé suivant le plan de thèse. Cette organisation marquera le début de la phase consacrée à la rédaction de la thèse.

La première étape de la phase consacrée aux recherches a permis de dégager le modèle de l’articulation entre le droit souple et le droit strict. Ce modèle est le fondement de la Partie 2. La deuxième étape de la phase consacrée aux recherches permet de distinguer les éléments principaux de la Partie 1.

Calendrier prévisionnel d’avancement jusqu’à la soutenance