50 ans après Charlie Hebdo, toujours la liberté de la presse en question.

Vatican II a fait beaucoup de mal à l’Église catholique, tous les Papes avant ce concile ont condamné l’islam comme religion démoniaque, ils protégeaient l’Europe contre la menace islamique venant des soldats de la secte de Mahomet (Baphomet), l’Envoyé de Satan.

Les Papes Urbain II, Léon IV et Jean X étaient par exemple en première ligne pour unir et armer la chrétienté contre le jihad islamique qui détruisait le sud de l’Europe.

Aujourd’hui, après l’oecuménisme de Vatican II, même le Pape François dans sa dernière encyclique « Fratelli Tutti » (Tous frères), prend l’imam Ahmad Al-Tayeb, le cheikh d’Al Azhar, un islamiste radical misogyne et antisémite, comme modèle et guide, hallucinant !

« Regardez à quel point nous souffrons aujourd’hui à cause du sionisme global et du Judaïsme, alors que notre coexistence pacifique avec les Chrétiens a traversé l’Histoire. Depuis la naissance de l’Islam il y a 1400 ans, nous avons souffert de l’interférence juive et sioniste dans les affaires musulmanes. Ce fut cause de grands malheurs pour les Musulmans. Le Coran a dit, et l’Histoire l’a prouvé : »Tu trouveras que les ennemis les plus acharnés des Croyants sont les Juifs et les polythéistes.«

»Ils (les Juifs) considèrent que tous les autres leur sont inférieurs, extrêmement inférieurs. Ils (les Juifs) pratiquent une hiérarchie, et ils n’ont pas honte de l’admettre parce que c’est écrit dans la Thorah, vis à vis des meurtres, de l’esclavage, et d’autres choses encore. Ils ont généré des problèmes non seulement avec la communauté musulmane, mais également avec tous les autres peuples, et l’Histoire l’a clairement démontré. Ces pratique et croyances ont fait en sorte que tout le monde, même les non-musulmans, détestent les Juifs.«

Ahmad Al-Tayeb, Cheikh de l’université Al-Azhar - Channel 1 - Égypte - 25 octobre 2013



»Si un apostat ne se repent pas, il doit être tué.«

Ahmad Al-Tayeb, Cheikh de l’université Al-Azhar -16 juin 2016

»sans l’Islam, l’Europe serait restée dans l’obscurantisme total« , »le voile islamique est une obligation« ou encore dénigre le vicaire du Christ en affirmant que »le Pape n’est pas dérangé quand plusieurs millions de musulmans sont tués« .



En s’associant ainsi à cet imam misogyne, antichrétien et antisémite, le Pape François en fait la promotion et lui donne une crédibilité mondiale.

Il fait ainsi entrer le loup dans la bergerie, trahissant le message du Christ. Dieu ne doit pas s’associer à Satan, mais le combattre !

»Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une peur de l’islam, en tant que tel, mais de Daech et de sa guerre de conquête, tirée en partie de l’islam. L’idée de conquête est inhérente à l’âme de l’islam, il est vrai. Mais on pourrait interpréter, avec la même idée de conquête, la fin de l’Évangile de Matthieu, où Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations.«

Le Pape François dans un entretien pour le journal »La Croix«



Le Pape François met sur un même plan d’égalité le jihad islamique sanglant, (avec pillage, razzia, viols, soumission des populations à l’esclavage) mené par l’armée du Prophète Mohamed pour conquérir les territoires, et la prédication de Jésus Christ venu annoncer un message de Paix et d’Amour !

»Quand j’entends parler des racines chrétiennes de l’Europe, j’en redoute parfois la tonalité, qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Cela devient alors du colonialisme.«

Le Pape François interwievé par le journal »La Croix«



Le Pape François ne prend même plus de gants, et nie les racines chrétiennes de l’Europe, allant jusqu’à déclarer que : »l’identité européenne est, et a toujours été, une identité dynamique et multiculturelle".