7 pistes de réflexion sur la peine de mort, abolie il y a 40 ans en France.

@Furax

L’Algérie , l’Algérie française , la conquête de l’Algérie , les « évènements » d’Algérie ,la guerre d’Algérie n’ont été qu’ une suite d’ abominations .

Vous parlez donc des exécutions capitales dans l’Algérie Française , sous la coupe de FM , garde des sceaux .

Il faut tout de même rappeler que les condamnations à morts ont été prononcées par des tribunaux pour des crimes non de guerre mais de droit commun , puisque l’Algérie était un département français et qu’« officiellement il n’y avait pas de guerre mais des »opérations de maintien de l’ordre"..

Et puis l’extrême droite a beau jeu de souligner la responsabilité d’un membre radical socialiste , alors qu’elle même n’a fait que jeter de l’huile sur le feu dans l’embrasement de cette région , dans la radicalisation de ses protagonistes , dans la poursuite des hostilités et de la guerre ....

Combien de morts via l’OAS , via les jusqu’au boutistes ,qui refusaient la partition de l’Algérie , combien d’attentats ,à l’explosif , à la bombe , à la mitraillette , y compris ceux essuyés par De Gaulle ?

Arrêtez l’hypocrisie .

Et surtout arrêtez de jouer les innocents .