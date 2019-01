80 km/h : 116 vies humaines sauvées en 6 mois.

@Attila

" alors que les radars sont en rade depuis deux mois et qu’on ne peut pas savoir si les limitations sont respectées est un peu osé.«

a savoir que les radars » en rade " pour la plupart continuent d’enregistrer la vitesse ....( a moins d’être complètement pétés ) c’est juste qu’ils ne peuvent plus verbaliser ...

en fait ce que démontre la période actuelle c’est bien que malgré le non respect de la limitation au niveau des radars la mortalité n’augmente pas ....

mais ne comptez pas sur edouard Philippe pour vous l’expliquer ...

quand a la baisse tous ceux qui font des stats savent qu’en choisissant le bon intervalle et les bons critères on arrive a dire ce qu’on veut ...