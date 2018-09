80 km/h : 65 vies humaines déjà sauvées ?

@Ar zen

Il est trop tôt pour faire un rapport de cause à effet. Différents facteurs rentrent en question, et le gouvernement se la joue d’ailleurs modeste. Ils ont raison au moins sur cela. Un retournement de situation est envisageable, ce que personne ne souhaite évidemment. Mais déjà les chiffres étaient dans l’ensemble, année après année, en amélioration, ce qu’il faut rappeler.....Le nombre de cyclistes, victimes, lui continue à augmenter...Pendant ce temps, le gouvernement lance la promotion du pédalage, ce qui ne manque pas de sel...Inutile de dire que je soutiens pourtant le vélo, faisant autant de kms qu’en bagnole. Mais les gens savent ils à quoi ils s’attendent quand ils auront acheté leur vélo ?...J’en doute...Il faut de solides réflexes, de bons mollets, et pas mal d’expérience pour s’en sortir...Pas d’airbag, pas de ceinture....Le danger comme je l’ai dit plus bas vient de la multiplication des équipements routiers, rétrécissement de la chaussée par les ilots centraux....Les voitures devenant de plus en plus large, que croyez vous ce qu’il se passe dans ces goulets d’étranglement....On peut réduire la vitesse, mais de plus on augmente souvent la frustration des automobilistes, et le cycliste devient le bouc émissaire.