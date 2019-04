80 km/h : le recul irresponsable voulu par les sénateurs au nom des « territoires »

Il n’existe pas de vitesse de sécurité. La vitesse limite est nécessairement déterminée par une décision arbitraire. A la prochaine réduction on reprendra les mêmes justifications de distance de freinage et les mêmes X morts en moins. Comment ose-t-on ne pas les sauver dès aujourd’hui en réduisant encore ?

La fixation sur le nombre des tués ne conduit ainsi à aucune conclusion logique. Ce n’est que le principe de la roue à cliquet qui ne peut jamais revenir en arrière. En effet, nous dit l’auteur, quel conseil général prendra le risque d’avoir à rendre compte aux familles d’un accroissement de la sinistralité sur des routes remises à 90 ?

Argument faible car il ne sera pas facile de trier entre les accidents dus au retour à 90 et les autres. Cela étant, il y a à huit kilomètres de chez moi dans la Creuse un bourg longtemps limité à 30 tout au long des presque deux kilomètres de sa traversée. J’obéissais rigoureusement. Mon but : emmerder les autres usages en espérant bloquer et exaspérer le maire ou quelque notable influent. J’ignore en réalité pourquoi, mais ce bourg est revenu à 50. Voilà : ça existe. Le délire n’est pas toujours accroché à la roue à cliquet.

Me concernant j’absous par avance ceux qui me rentreraient dedans si la seule cause en est qu’ils allaient à 90 au lieu de 80.