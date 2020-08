À Orléans Métropole, Kéolis ne remplit pas son rôle

Les transports sont dysfonctionnels quels que soient les publics ou villes.

Par chez moi, au mois d’août, le bus principal de ma ville (pourtant loin d’être paumée) ne passe qu’une fois par heure dès 10h du matin (donc trois fois moins que d’habitude) comme si on était en province. A partir de 21h, son service prend fin.

Dans une ville voisine, pourtant de même taille, un petit bus, passant par des endroits stratégiques (trois villes dont une très importantes et un grand centre commercial, une station du RER), passe trois fois plus que le mien et ce même le samedi et dimanche.



Notre transilien est le plus pourri d’IDF car ayant toujours d’immenses réparations à faire (toujours l’été), des ennuis techniques, des retards/suppressions à n’en plus finir, etc. Pour aller sur Paris, impossible de se fier aux horaires qui sont tous faux.



Pourtant, avec autant de restrictions et contraintes, nous payons toujours le même tarif, avec une majoration chaque année car le STIF nous précise que « c’est mérité parce que la région freine grandement les prix ».

Autant la RATP est très bien organisée, autant la SNCF est l’entreprise la plus mal gérée de ce pays et de loin ! Avec des prix prohibitifs, ne s’excusant jamais des ennuis qu’elle cause car elle est, pour certains, le seul moyen de déplacement donc aucun compte à rendre.