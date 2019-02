Alain Finkielkraut, l’antisémitisme et la bêtise.

Je trouve cet article très équilibré, ce qui tranche avec le manichéisme du grand tribunal médiatique de certaines chaînes d’info en continu. L’antisémitisme est une chose abjecte mais cela étant rappelé, on voit sur ces plateaux des moralistes et des « sachants » dignes de l’Inquisition qui exhortent tout invité à dédier ses premiers mots à une condamnation ferme, sans réserve et définitive, alors que nous sommes loin d’avoir fait le clair sur les faits qui se sont déroulés aussi bien que sur l’identité de leurs auteurs et leurs intentions.

Le manichéisme de ces journalistes est tel que le mot « mais » est désormais proscrit« , autrement dit la liberté d’expression est tout simplement censurée. Cette tendance dangereuse, je ne la vois nulle part dans cet article.



Je partage l’idée qu’il ne faut pas réagir avec la seule émotion car l’émotion n’est jamais neutre. Nos opinions, quand elles sont mises en surchauffe, se renforcent de nos humeurs qui nous poussent à prendre des poses. Or ces poses, pas plus que ces humeurs, n’expriment notre authenticité ni une analyse sérieuse et neutre des faits.



Je partage aussi l’idée qu’il faut avoir une réaction saine. Néanmoins, je me permets de nuancer par une opinion personnelle. Si je trouve, comme vous, que le restaurateur qui a subi des tags injurieux a réagi sainement, j’ai des réticences a employer le même qualificatif de »réaction saine" pour le philosophe Finkielkraut. Ce dernier me semble saisir une occasion de donner de l’écho à une de ses théories, à savoir que l’antisémitisme est lié seulement à l’islamisme, allant ainsi dans le même sens que le parti du Rassemblement National.



En apportant à chaud sa caution, le président Macron ne s’encombre pas de la question de la sincérité de la démarche de Monsieur Finkielkraut. Cela ne m’étonne guère car entre gens insincères et partiaux on se comprend souvent surtout en période électorale. Mais un président ne devrait pas cautionner une attitude sans avoir profondément réfléchi à son engagement et à ses conséquences.