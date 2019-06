Anne Frank, mon amie, mon héroïne

« Je suis et j’étais victime d’humeurs qui m’enfonçaient (au figuré, bien sûr) la tête sous l’eau et ne me laissaient voir que l’aspect subjectif des choses, m’empêchant de tenter de réfléchir calmement aux arguments de la partie adverse et d’agir dans le même esprit que celui que j’ai blessé ou chagriné par mon tempérament fougueux. Je me suis réfugiée en moi-même, je n’ai regardé que moi, et toute ma joie, mon ironie et mon chagrin, je les ai décrits dans mon journal sans aucune gêne. Ce journal a pour moi de la valeur car souvent, il est un répertoire de souvenirs, mais sur beaucoup de pages, je pourrais écrire "dépassé"… (…) Les phrases trop violentes ne sont que l’expression d’une colère que, dans la vie normale, j’aurais soulagée en trépignant deux ou trois fois dans une chambre fermée ou en jurant derrière le dos de Maman. (…) Je tranquillise ma conscience en me disant qu’il vaut mieux laisser des injures sur le papier plutôt que d‘obliger Maman à les porter dans son cœur. » (Anne Frank, le 2 janvier 1944).