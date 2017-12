Annulation de l’encadrement des loyers : l’heure n’est pas à la fête pour les locataires !

On ne sortira pas du problème des grandes villes (En Creuse ou en Ardeche maisons et loyers sont tres bon marché). Les locataires qui travaillent pres des grands centres sont bien obligés de se loger à proximité. Mais les autres, retraités, RMistes, que font ils là ? Chacun pour soi, chacun campe sur ses positions.

Les collectivités territoriales et l’Etat n’ont pas le moyen de construire pour la location. Les particuliers qui le font de moins en moins du fait des risques de plus en plus grands d’impayés, des travaux à faire pour les normes qui changent sans cesse (electricité, isolation), des imôts comme le foncier ou la CSG : il vaut mieux se payer des croisières quand on le peut qu’ investir pour louer à d’autres.

Ce n’est pas une théorie que j’expose là, j’y suis passé....et c’est TERMINE

Reste le prix des terrains. Ceux qui en possèdent ne les vendraient pas si un prix bas leur était imposé. Il faut augmenter le coût du foncier non bâti et non à usage agricole.

Déjà avec les PLU les constructions peuvent se densifier, et avec 800 euros on trouve 400 m2 à bâtir et viabilisés près des métropoles. Mais c’est pour de l’accession à la propriété, pas pour de la location, l’investisseur serait perdant.