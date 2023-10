Attentat d’Arras : Dominique Bernard, c’est Samuel Paty et Arnaud Beltrame

Vous êtes content, vous avez apporté votre obole pour entretenir la confusion et l’hypocrisie de ceux qui ne reculent devant rien pour servir leur imposture et cacher leur irresponsabilité. Pour ainsi insister à ce point, redouteriez-vous la prise de conscience et la lucidité de vos concitoyens qui montent chaque jour un peu plus ? Vous avez il est vrai de sacrés compagnons de route.

« À l’extrême gauche, des militants FI ont encore du mal à prononcer le mot « terroriste » qui semble leur arracher la langue... »

→ France Inter, l’ignominie dans un bas de soie par Sonia Devilers.

L’invité de 7h50, Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, ce 16/10/23.

→ "De plus en plus de jeunes élèves ont une vision assez complaisante à l’égard de l’islamisme", estime Riss (16 /10/2023, 9 mn)

« Le journal fait sa Une cette semaine sur les attaques menées par le Hamas en Israël, avec ce titre : "Le Hamas se mélenchonise« . »Il y a une surenchère dans l’extrémisme", explique le directeur de la rédaction. "On a l’impression que tous essayent d’appliquer la stratégie de rupture, c’est-à-dire commettre des actes extrêmes qui vont casser les équilibres très précaires qui existaient précédemment. On a l’impression que ces gens fantasment sur des moments de rupture, de grande violence, qui vont faire exploser tout ce qui existait avant."

Une superbe interview de complaisance dont le thème apparent est la défense de la démocratie par Sonia Devilers . Aucun recul pris, aucune distance prise par la journaliste ni quiconque ici sur la manœuvre et les mots prononcés .On a du mal à imaginer qu’ici on est dans le service public de l’information. Ici on pratique le point Godwin LFI avec un naturel déconcertant.

Ces tartuffes sont déjà sortis moralement de la démocratie en ouvrant la voie à bien d’autres qui, encouragés, justifiés, iront plus loin bien sûr. À nous de voir si nous voulons regarder passer les trains.





https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-lundi-16-octobre-2023-9794116