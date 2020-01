Auschwitz, l’horreur humaine absolue

Deux déportés ont réussi à s’évader d’Auschwitz en 1944 et ont pu rejoindre la Suisse. Ils ont contacté les autorités US et Britanniques, ainsi qu’une organisation juive internationale. Ils ont été soumis à un interrogatoire en règle, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas des affabulateurs d’une part, et pour recueillir leurs témoignages.

Ce document est appelé ’Protocole d’Auschwitz’ :

https://web.archive.org/web/20150929075512/http ://www.holocaustresearchproject.net/othercamps/auschproto.html

Il peut être traduit (par groupe de 4 000 caractères environ) grâce à l’excellent traducteur Deepl :

https://www.deepl.com/translator

La Suisse était entourée de pays nazis ou occupés par les nazis ; seul un résumé crypté a pu être envoyé à l’étranger. Dans un premier temps, ce document ne semblait pas crédible tant il semblait inconcevable.

Puis la France a été libérée, et le document complet est parvenu à Londres et à Washington. Churchill et le général britannique Spraz, commandant en chef de l’aviation, était favorable à un bombardement. A Washington aussi le sentiment était le même.

Mais à l’époque, la priorité était donnée à la fin de la guerre et à la reddition de l’Allemagne nazie. Un bombardement par une escadre de bombardiers était très difficile à planifier. De plus un bombardement de précision (chambre à gaz) était impossible à longue distance, et les bombardements se faisaient par des tapis de bombes qui détruisaient tout autour de la cible (une ville était détruite pour détruire une usine). Donc bombarder Auschwitz aurait entrainé la mort de tous les déportés ...

En étant cynique, on peut dire que cela ne changeait rien à leur sort (désolé de ce cynisme), mais les nazis auraient exploité cela en disant « les alliés tuent les juifs » ! De plus, du côté Russe, l’antisémitisme était répandu et il ne fallait rien attendre de Staline.

C’est ainsi que, en toute connaissance de cause, ce camp d’extermination continua à fonctionner pendant plus d’un an, à raison de 125 000 morts par mois !