Aux abstentionnistes, aux non inscrits, aux mal inscrits, constats, divagations et propositions de pistes de solutions

Le désintérêt désinvolte, le dédain, le dégoût qui peut être vu dans l'abstention de plus en plus massive est inopérant constitutionnellement car il n'y a pas, sauf erreur grossière, dans le lambeau démocratique de cette Ve République, de seuil minimal de suffrages sous lequel l'élection serait invalidée. Dans ce domaine, « qui ne dit mot, consent » ou bien c'est un truc contractuel qui perdure « par tacite reconduction ».

des constats

L'abstention et se retirer du périmètre électoral ne peuvent être que des coups d'épée dans l'eau, ça fait vaguement du bruit sur le coup et puis..rien

S’il fallait croire dans les vertus potentielles d’une démocratie vive et saine, « en bonne santé » comme une sorte de médecine préventive, ce serait cool d’essayer d’entrevoir des solutions.

Passées les larmes de crocodiles les soir du vote, « le message reçu » la consternation, la tristesse « le sursaut démocratique nécessaire » « la prise de conscience »etc..le lendemain ? walou, niet, niente, nada

de juin 2021

« En se basant sur les enquêtes sur la participation électorale de l'Insee, ces spécialistes ont pu établir qu'il y avait près de 13 millions de non et mal inscrits en 2017. Dans le détail, lors de la dernière présidentielle, il y avait selon eux, 7,6 millions de mal inscrits et un peu plus de 5 millions de non inscrits. »

sur 43 millions d'inscrits, sauf erreur, sur le listes électorales entre 12 et 13 millions qui s'excluent du champ démocratique, 43+12, il y a potentiellement de quoi modifier les équilibres.

Voyez au passage que qualifier la période actuelle de « retour, en acte, du suffrage censitaire » n'était pas qu'une expression accrocheuse, titre initial, un slogan marketing « à l'emporte-pièce »...expression « à l'emporte-pièce » injuste pour l'ustensile de pâtisserie, qui ne mérite pourtant pas d'être instrumentalisé pour devenir un qualificatif rhétorique péjoratif.

Certains, certaines s'estiment « au-dessus de la mêlée », capables de discerner l'intérêt général mais dénient avec dédain cette capacité aux autres...bah, tout le monde a plus ou moins ce travers, est persuadé d'avoir raison sinon il aurait déjà changé d'avis. Cela explique peut-être pourquoi on s’accommode de l'abstention et de la désertion des certaines et certains du périmètre électoral..

Ok, se dépatouiller, se dépêtrer avec les affaires courantes est déjà un sac de nœuds, un bordel quotidien, si elles courent en plus.. « n'en jetez plus, la coupe est pleine », alors, le reste...oui peut-être mais plus tard.

Mais chacun, chacune est 'politique' en République dans le sens où il ou elle a un avis sur ce qui serait bon pour tous.

C'est un point de départ, 1 – tout le monde a un avis, 2- tout avis supporte un apport d'éclairage.

Autre chose, dans cette démocratie minimale, il nous faudra passer par les tuyaux de la Ve République, sinon quoi ?

À celles et ceux qui se jugent inaptes, qui se disqualifient du périmètre, vous avez, nous avons une « Expertise d'usage » là où certains gouvernants ont des dogmes théoriques, des croyances (cf « le ruissellement »)

Pour la vue d'ensemble, ok, que nous n'avons pas forcément sous le coude, la glorieuse CNDP (Commission Nationale du Débat Public) peut nous aider, un panel de citoyens et citoyennes est envoyé par le reste du pays en éclaireurs pour nous aider à « se forger un avis éclairé » sur une question.

Pour nous délégitimer, beaucoup est fait, par exemple, à l'écran, entre deux séquences d'agressions publicitaires, les trucs type « décryptage » « ce qu'il faut en penser » « ce que nous en pensons » serait plus honnête et direct mais cela introduirait la question de qui est ce « nous » .

Hors ceux qui font l'exégèse des mots, qui lisent entre les lignes (!), qui font du prémâché sous forme de bouillie télévisuelle, avec le mot, l'esprit, hautement méprisant de « décryptage », la réalité, pour vous, pour nous, pauvres hères, est cryptée, hein, vous n'y voyez goutte si bfmcnewslciortf2021 ne sont pas là pour faire l'exégèse des « petites phrases » d'où les « gros mots » sont exclus, question de taille disponible sans doute.

« il faut savoir raison garder » expression de plateau télé placée avant de pouvoir sortir doctement n'importe quelle bouse verbale, l'ordre des mots étant surprenant mais grammaticalement juste, ça confère illico une aura de lettré-cultivé et de modération, de tempérance dans la pensée..

Propositions de pistes de solutions

Clarté, intelligibilité des positionnements programmatiques

La promesse Républicaine va jusqu'à permettre aux sdf de voter, ok, dans une République, il ne devrait pas y avoir de sdf contraints, c'est un objectif qui vient à la suite de la résolution des autres enjeux.

automaticité de l'inscription électorale à 18 ans, et en cas de déménagement, l'inscription électorale en fonction de la nouvelle localisation devient souvent, je crois, facultative dans l'ordre des priorités des trucs à faire...rendre cela automatisé, une République jusqu'au bout des ongles s'en donnerait les moyens administratifs

Reste des questions, entre autres :

Comment recueillir, reconnaître au mieux l'« expertise d'usage » des citoyens et citoyennes ?

Comment les, nous, inclure, intéresser au mieux 'dans la boucle' de la construction d'un éclairage multiple, contradictoire sans faire peser, penser une quelconque position de surplomb ? , avec les deux sens que donne le Larousse à Intéresser : Éveiller et retenir l'attention de quelqu'un ET Concerner quelqu'un, quelque chose.

Nous sommes tous et toutes, de fait, intéressés, même « à l'insu de notre plein gré » par les traductions concrètes de l'arbre législatif. D'accord, beaucoup est fait par certains médias pour rendre le truc dégueulasse, une course de petits chevaux où l'intérêt serait principalement de jauger les canassons, au mieux, la plus belle tunique du cavalier. Mais la seconde acception du mot : « Concerner quelqu'un, quelque chose » nous implique, de fait.

Une Assemblée Constituante pour une mise à jour démocratique, version 2021 (2022)

Le remettant à chaque tentative d'article, s'interroger sur la forgerie et sur l'éclairage, contenus dans cette expression sont des graines fertiles. « se forger un avis éclairé »

« il faut savoir s'étendre sans se répandre », expression ici trop tardive, comme il est chanté dans « Pauvre Lola » mais cet extrait est signifiant et troublant de similitude factuelle avec 2021, non ?

constitution de 1791, monarchie constitutionnelle

Chapitre premier - De l'Assemblée Nationale législative, Section II. - Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

« Article 7. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir :



- Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ;



- Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ;



- Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ;



- A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. »

Notes :