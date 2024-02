Bêtes et manants

Retour du féodalisme dans ce beau Royaume de France.

Que les gueux, les manants, les serfs et les vilains ne s'insurgent point ! Si le commissaire inquisiteur a sondé comme il se doit la populace, il n'en a pas tenu compte comme l'exige son cahier des charges et l'essence même de sa fonction. « Il convient de donner l'illusion à nos gens de nous enquérir de leur avis sans pour autant tenir compte de leurs griefs, inquiétudes et récriminations » lui aurait mandé le seigneur local. La stabilité du pouvoir féodal est à ce prix quitte à faire donner les gens d'armes en cas de Jacquerie.

Si vous n'avez pas suivi le dossier, est-il bon d'en rappeler les contours alors que tout doit être plié pour satisfaire les impératifs économiques de quelques puissants parisiens venant s'ébattre chez les ploucs de solognots en compagnie de loups castrés

La chose est entendue, pour le confort de quelques imbéciles notoires, six loups vont croupir dans 4 500 mètres carrés, la queue basse et la mine déconfite, pour satisfaire aux besoins d’exotisme de ces détestables ci-devant. L'inquisiteur n'a fait que donner le change en interrogeant une populace imbécile qui n'entend jamais rien aux intérêts supérieurs de la nation et de ses élites.

L'homme a un tant soit peu d’honnêteté. Il reconnaît que sur les 1 257 avis exprimés, 97 % sont négatifs ce qui, pour ce noble personnage n'a strictement aucune importance. Ces gens ne savent pas ce qu'ils disent, leur opinion est non fondée puisqu'elle émane de manants, vils gens sans culture ni raison. Lui le représentant de la noblesse au pouvoir peut juger de ce qui est bon et juste. Il donne donc un avis favorable après une caricature de consultation.

Que ce triste exécutant des basses œuvres de la secte au pouvoir fasse attention. Nous sommes en contrée rebelle, la révolte des sabotiers s'était déclenchée non loin de là. Il pourrait bien y avoir du tirage parmi les ventres jaunes qu'on renvoie ainsi au rang d'abrutis analphabètes. Il n'est même pas à attendre des excuses mais tout bonnement une radiation à grands coups de pieds dans ce séant indécent.

Ce sont des peurs moyenâgeuses qui animent le ressentiment de ces pauvres hères incultes. Ils ont réagi de manière viscérale sans même prendre la peine d'examiner les intérêts en jeu (qui ne leur profiteront jamais au demeurant). Devant une telle terreur, il n'est en rien raisonnable de prendre en considération leur angoisse ancestrale. Seuls des êtres diplômés peuvent donner un avis éclairé. Ceux-là du reste avaient jugé bon de détruire les pétitions lancées dans la commune car il n'est pas de bonne politique de donner son avis au peuple.

Voilà comment une enquête publique se déroule dans ce bon royaume de France surtout quand cela se passe dans ces lointains territoires, à l'écart des réalités économiques, peuplés de parasites et d'indigents, d'êtres qui n'apportent plus la moindre richesse à la collectivité nationale. Qu'ils se contentent de leurs subsides tirés de la solidarité et de la charité publique et qu'ils ne viennent plus jamais se mêler de décider quoi que ce soit.

Désormais, l'État confie la décision finale à son rouage punitif sur le territoire. Le préfet ira nécessairement dans le sens du grand inquisiteur puisque ces maillons du pouvoir ont pour mission d'abolir le peuple, de réduire la démocratie à des instances dans lesquelles tout se joue sans entendre jamais la colère d'une populace taillable et corvéable à merci.

La féodalité est de retour tout comme le loup. Ce n'est donc pas une coïncidence mais bel et bien un juste retour à l'ordre naturel qui prévaut dans cette monarchie plus que millénaire.