Bilan de deux ans de cartographie de la pédocriminalité par Wanted Pedo

Ces données sont uniquement issues de la revue de presse nationale.

Ce ne sont donc qu'une infime partie de la pédocriminalité réelle.

Néanmoins cela représente près de 1.200 points pour la carte de la pédocriminalité (un peu de patience ça peut mettre un peu de temps à charger selon votre connexion).

Approximativement nous avons 600 points par an, contre 6.000 condamnations pour viols constatées et 12.000 condamnations pour agressions sur mineurs constatées par an en France.

Les études de victimologie estiment que seulement 10% des actes aboutissent à des plaintes (on parle même pas de condamnations...) dont 90% sont perpétrés par des hommes sur des fillettes.

Cette carte ne représente donc au mieux que

0,3% des actes réels (600/180.000)

soit 300 fois plus.

Chaque point est cliquable et sourcé.

Nous vous invitons à regarder de plus près votre région.

Les données disponibles de l’État ne sont localisées qu'à l'échelle départementale (et plus mises à jour depuis mai 2016...) et ont été traitées dans les articles suivants pour la période 1996-2014 et pour 2015.

Les données géolocalisées et anonymes des enfants disparus sont soi-disant confidentielles et tenues au secret par la magistrature.

On parle même pas des cadavres de gamins qu'on retrouve et qui sont enterrés sous X.

Voici également des zooms sur des régions francophones :

Belgique (No comment pour une région Wallone avec 3,5 millions d'habitants).

Suisse (Omerta énorme, le pédoland riche et ignoré)

Maghreb (Le Maroc est un des pays les plus touché par le tourisme sexuel).

Québec (voir le docu hallucinant)

Carte des affaires

Les affaires recouvrent des cas où la justice ne fait pas son travail, où il y a corruption, pas d'enquête, jugements illogiques ou aberrants, voire conflit d'intérêts.

Cela représente près de 300 points.

Et je précise bien que cela ne couvre pas du tout les cas où la peine prononcée est faible.

Par exemple le cas ultra-classique du type qui viole des gamins de moins de 15 ans.

Dans le meilleur des cas le procès a lieu (plainte déposée et acceptée, les faits sont reconnus et pas contestés, les examens médicaux et psychologiques sont bien faits et pris en compte, etc).

Le procès se passe en correctionnelle (délits) au lieu d'aller aux assises (crimes).

Le pédophile prend 3 ans avec sursis au lieu de 20 ans fermes prévus pas la loi.

Bref voici la carte des affaires en France :

Vous mesurez l'étendue de la corruption des magistrats français ! (lobby pédophile militant, réseaux de protection, etc)

La même en Belgique :

Carte Réseaux

Cette carte ne concerne que les cas où il y a évidence de réseau pédocriminel avec présence de nombreuses personnes, échanges d'argent, trafic d'enfants, prostitution d'enfants, satanisme, sacrifices d'enfants, viols rituels, etc

On parle bien de "réseaux pédocriminels", cela représente près de 800 points partout dans le monde.

Vous savez ceux qui soi-disant n'existent pas...

Évidemment on passe rapidement à l'échelle internationale (malgré notre veille uniquement sur des sites francophones).

Afrique

Asie-sud-est (les fameuses ONG et orphelinats tenus par des pédos, les bordels de gosses, l'OTO en Australie, etc)

USA (pédoland satanique de dingue, proportionnellement 20 fois plus d'enfants qui disparaissent qu'en France)

Angleterre où un réseau titanesque fait la une des médias britanniques depuis 2012.

Évidemment l'enquête est étouffée et les médias français ne vous en parle pas ou vous dissuade de vous y intéresser.

Conclusion

Les réseaux pédocriminels sont une mafia mondiale qui infiltre les milieux de pouvoir ou de recrutement d'enfants afin de se protéger et de prospérer :

politique, économique, justice, police, services de renseignements, médias, services sociaux, éducation, sport, sectes, franc-maçonnerie et autres réseaux de protection, etc.

Ce n'est qu'une partie plus dangereuse et plus lucrative de la prostitution et du trafic d'êtres humains.

Ceci se déroule en parallèle des trafics d'armes, de drogues, d'organes, etc

Partout où les enfants sont vulnérables et les clients riches et nombreux.

Faites passer le mot.

Honneur, force et courage.

Ne rien dire c’est accepter, ne rien faire c’est cautionner.

L’équipe Wanted Pedo.