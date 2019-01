« Blanc » est une race comme les autres

Les Noirs, les Rouges, les Bruns, les Mats, les Jaunes, les Blancs ... avec tous les métissages possibles et les nuances de bronzage aussi, car au sein de la même Couleur il y a des nuances de clartés et d'obscurités. Tout ça, bon, il faut dire que c'est connu maintenant. L'élimination des Uns ou des Autres n'a évidemment pas beaucoup de sens, on a plus d'affinités avec les personnes partageant un art de vivre similaire qu'avec toutes celles de notre Couleur (régions, moeurs, superstitions, ethnies, métiers, éruditions, classes, etc.). Mais pourtant, s'entêter à en appeler à la tolérance n'a pas beaucoup de sens non plus, c'est même très pauvre et se résume, de la part des Uns tolérants, à dire aux Autres : "bon, on vous admet". A ce compte, autant devenir communautariste de Couleurs, au moins on n'aura pas à subir un tel dédain insouciant ou une telle insouciance dédaigneuse, parce que ça ne fait pas des affinités. C'est pourtant tout ce qui nous sert de programme politique aujourd'hui.

Image extraite de la fameuse BD les Bidochons

Les Eugénistes républicains

Samedi matin 19 janvier dans la boutique où je travaille, des clients se ramènent, membres d'une association humanitaire. Un couple probablement retraités. Tandis que je leur fais une facture ils se sentent en demeure de justifier leur action : ils aident de jeunes Nigérians depuis cinq ans à réussir leurs études, certains deviennent actuellement diplômés.

Je réponds cordialement que ça doit être valorisant pour eux deux, le couple retraité, d'atteindre leurs objectifs associatifs humanitaires. Ils se sentent fiers c'est évident, mais bon, époque oblige, ils continuent de m'expliquer à quel point c'est important, comme si le nazisme était à nos portes et que les jeunes Nigérians qu'ils suivent risquaient d'être gazés (alors que les nazis admiraient "seulement" l'esclavagisme étasunien, je veux dire que les nazis n'auraient pas spécialement voulu éliminer le nuancier Noir de la planète, mais passons cette logique de l'horreur).

Du coup, j'ai simplement réagi en leur disant qu'ils (le couple retraité) leur (les jeunes Nigérians) avaient donné une socio-éducation républicaine, quoi, et que je ne voyais rien à dire de plus. Eh bien ces bonnes gens n'ont rien su ajouter que des salutations, après que je leur ai remis leur facture. Que s'était-il passé ? ... Ce n'est pas compliqué : je leur avais fait comprendre sans blâme ni éloge, qu'ils pratiquaient un eugénisme républicain (français). Qu'au fond, leur association humanitaire n'avait pour effet que de franciser les jeunes Nigérians participants.

Je ne dis pas que c'était horrible, après tout un bon diplôme occidental français aide pour ainsi dire à peu près partout sur la planète je suppose, néanmoins les faits sont là d'une sélection socio-éducative où le préjugé est strictement en faveur du républicanisme "à la française", cette "française" se voudrait-elle universaliste (en fait, surtout quand elle se veut, se vante, prétend, tend à l'universalisme, et pour quoi on a envie d'admirer "les Lumières" d'un pays qui inventa pourtant "l'Etat-Nation" encore contemporain ... Etat-Nation républicain à partir duquel mes clients pouvaient faire de l'humanitaire au Niger ...).

"Blanc" est une race comme les autres

C'est là que tu te dis franchement que "Blanc" est une race comme les autres, quoique voilà quelques décennies ses ressortissants gouvernementaux régnaient pour ainsi dire sur la planète (pas vraiment les peuples blancs !) et même si de nos jours on ne peut pas dire que leur influence a tant tari que ça. Après tout, parmi les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) il y a quand même trois pays d'héritage européen, tandis que les deux autres récupèrent allègrement le mode de vie euro-américain (l'occidentalisation) en devant faire concurrence aux Blancs avec leurs propres armes - quoique ces Blancs aient plus ou moins ouverts leurs propres pays à l'étranger, immigré nationalisé ou non (pas forcément clandestin), implanté ou non (communautarisé alors), depuis plusieurs générations ou non (pas forcément acculturé à l'art de vivre en vigueur, selon histoire-géographie).

Non mais oui mais si, "Blanc" est une race comme les autres, surtout à l'heure où les plus racialistes sont les dénonciateurs de racismes allégués et imputés çà et là, au point que des franges entre lesdits immigrés puissent en venir à railler les Blancs au coeur de leurs mondes, en plus de commettre des actes délictueux en relative impunité. C'est-à-dire que partout tout autour de la Terre, l'étranger ou assimilé qui bafoue l'hospitalité d'un lieu a toujours été condamné sans réserve, on n'allait pas au loin voyager sans prudence, c'était une règle de bon sens et les seuls idiots dans l'affaire n'ont jamais été les locaux, au compte de l'imprudence des étrangers. Observance, humilité et considération sont de rigueur pour les étrangers : qui accepterait que ses invités prennent tous leurs aises en sa maison ?

Essayez voir de prendre des aises extrêmes-droitiers dans tous ces milieux gauchistes qui se prétendent tant "à l'aise" ! ... Il y a toujours un respect de l'esprit du lieu, obligatoire, tacite, sans lequel on passe pour incongru, pour un con tout court, voire une persona non grata et finalement un ennemi. Nulle part, il n'est possible de faire ce qui nous chante, ça n'existe pas, et tout fonctionne à l'affinité dans l'art de vivre.

Peut-on en vouloir à l'humanitaire universaliste ?

Mais peut-on en vouloir à l'humanitaire universaliste ? celui du couple de retraités associatifs de socio-éducation républicaine pour de jeunes Nigérians, entre ma clientèle ? ... Bien sûr que non, ils font ce que tout le monde fait indépendamment de ses nuances de Couleurs : ils diffusent consciemment ou non leur art de vivre, eugénisme en l'occurrence humanitaire universaliste républicain "à la française", parce que leur bon coeur leur dit que c'est ça, ça et rien d'autre, qui est bon. Un peu comme Dieu trouva bon que la lumière soit, dans la Genèse, et tout comme des terroristes musulmans se prennent pour Dieu ou son bras vengeur (ce qui revient au même) : pour eux c'est tout bon. Et il est tout bon pour un racialiste de "dénoncer le racisme allégué" avec angélisme ...

Nous découvrons à quel point "Blanc" (les nuances de Blanc) est une race comme les autres, c'est-à-dire à quel point les autres races (et nuanciers de Couleurs) sont comme les Blancs (sans oublier les Métis). C'est-à-dire que tout le monde est autant capable d'hospitalité que d'hostilité, selon que les personnes sentent honoré ou non leur art de vivre. Sinon, la solution sera toujours comme le bon vieux proverbe : "chacun chez soi et les vaches seront bien gardées", ces vaches seraient-elles des moutons, des buffles, des lamas ou des caribous, ou quoique ce soit de semblable en guise de troupeau.

Nous sommes tous pareils : des eugénistes socio-éducatifs diffusant leur art de vivre. C'est-à-dire que nous avons une définition de ce que c'est que d'être bien (eu-) ligné (-génisme). Qui peut le reprocher à qui ? ... Et pourtant, nous voulons tous vivre en propre selon notre art. Alors imaginez le bordel quand le communautarisme devient l'individualisme ...